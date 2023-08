Top Ausflugsziele Niederösterreichs erobern Wien mit der Bim

Aktuell verwandeln sich 12 Straßenbahnlinien in der Bundeshauptstadt in eine Leinwand der Inspiration. Im Zuge einer Out-of-Home Straßenbahn-Kampagne machen die TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs auf das qualitätsvolle und familienfreundliche Angebot aufmerksam.

Ausflüge über die Stadtgrenzen hinaus

„Die rollenden Kunstwerke tragen dazu bei, das Interesse an Ausflügen über die Stadtgrenzen hinaus zu wecken und die Verbindung zwischen Wien und Niederösterreich zu vertiefen. Wir laden die Menschen ein, sich auf eine visuelle Reise durch unser wunderschönes Bundesland zu begeben“, sagt Eveline Gruber-Jansen, Sprecherin der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs.

Umsetzung mit GEWISTA

Die neue Kampagne wird, wie schon in den Vorjahren, mit GEWISTA umgesetzt: „Für uns als Niederösterreich-CARD ist das eine tolle Möglichkeit bis Anfang November in Wien zu werben“ so Klemens Wögerer, Geschäftsführer der Niederösterreich-CARD, der als Partner mit dabei ist.

Ein Gütesiegel fährt Straßenbahn

Insgesamt tragen heuer 53 Ausflugsziele das begehrte Gütesiegel. „Mitgliedsbetriebe erhalten dieses nach Einhaltung einer Vielzahl von Anforderungskriterien. Damit ist ein qualitätsvoller Ausflug gewährleistet“, ergänzt Gruber-Jansen.

Wählen können die Besucher der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs aus sieben Kategorien: „Bahn- & Schifffahrt“, „Burgen & Schlösser“, „Genuss-, Garten- & Erlebniswelten“, „Museen & Ausstellungen“, „Stifte & Klöster“, „Thermen & SPA“ sowie „Tier-, Natur- & Nationalparks“. Einen wunderbaren Überblick rund um Niederösterreichs Ausflugsangebot erhalten alle Interessierte in der kompakt gestalteten Mobilitätskarte.

Informationen zu den TOP-Ausflugszielen Niederösterreichs unter: www.top-ausflug.at

Informationen zur Niederösterreich-CARD unter: www.niederoesterreich-card.at