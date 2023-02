Trächtige Katzen bei Eiseskälte ausgesetzt

Glück im Unglück hatten Peach und Pineapple: Bei Eiseskälte wurden die zwei Katzen in einem Karton ausgesetzt. Aufmerksame Passanten entdeckten die zwei Stubentiger am 11- Februar im Bereich der Wienerbergstraße. Die Retter in Not brachten die Tierchen in das Tierambulatorium Wienerberg. Dort stellten die Tierärzte fest, dass die beiden Katzen trächtig sind.

Pflegestelle

Das Tierambulatorium kontaktierte die Tierrettung, woraufhin Peach und Pineapple in das Tierquartier gebracht wurden. „Der Ultraschall unserer Tierärztinnen zeigte ebenfalls, dass jede der beiden drei Babys in sich trägt.“ berichtet TierQuarTier-Betriebsleiter Thomas Benda. „Wir gehen stark davon aus, dass die beiden durch ihre Trächtigkeit zu einer ungewollten Belastung geworden sind. Daher appellieren wir an alle Halterinnen und Halter: Lassen Sie Ihr Tier rechtzeitig kastrieren!“

(C) TierQuarTier Wien: Sobald Peach (im Bild), Pineapple und ihre Babys bereit sind, werden sie vermittelt.

Die Katzen sind derzeit bei Marion W., einer erfahrenen Pflegerin, untergebracht. Dort können sie ihre Kitten in Ruhe zur Welt bringen und aufziehen. W. hat bereits 90 trächtige Katzen bzw, Kätzchen aus dem TierQuarTier aufgezogen.

Hinweise

Das Aussetzen von Tieren ist in Österreich strengstens verboten und wird mit Strafen von bis zu 7.500 Euro geahndet. Das TierQuarTier Wien setzt auf die Hilfe der Bevölkerung: Haben Sie etwas Auffälliges gesehen oder wissen, woher die ausgesetzten Tiere stammen? Dann melden Sie sich bitte bei dem Fundservice für Haustiere der Stadt Wien unter 01/4000 80 60.