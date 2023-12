Treffen Sie ihren neuen Boss bei „House of Jobs“!

Neuer Arbeitsplatz gesucht? Bei „House of Jobs“ können Sie sich am 12. Dezember direkt vor Ort bei verschiedenen Topfirmen bewerben.

B ei „House of Jobs“ ­bekommen Arbeits­suchende bereits zum dritten Mal die Chance auf ihre Wunschstelle. In Kooperation mit der Stadt Wien lädt das vormagazin am 12. Dezember ins Veranstaltungszentrum EGA (6., Windmühlgasse 26). Hier treffen Interessierte auf Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen und können sich direkt vor Ort bewerben. Alles, was dafür benötigt wird, sind die persönlichen Bewerbungsunterlagen und ein Personalausweis.

Hochkarätige Unternehmen

Schon bei den ersten Runden des innovativen Events waren hochka­rätige Unternehmen auf der Suche nach neuen Arbeitskräften – und auch diesmal können sich Jobsuchende auf Topunter­nehmen als potenzielle neue Arbeit­geber freuen. Die LP Experts Personalmanagement GmbH etwa sucht als Personaldienstleister der Extraklasse mit Sitz im Herzen von Wien nach neuen Mitarbeitern – ob Buchhalter, Office Manag­er mit Organisationstalent oder Assetmanager. ­Auch VIVISOL, eines der führenden Unternehmen im Bereich Home Care ­Services, hält nach neuen Angestellten Ausschau. Kommen Sie vorbei und starten Sie beruflich durch!

Info: Dienstag, 12. Dezember, 14–18 Uhr

http://vormagazin.at/houseofjobs