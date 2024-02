Triestingtal: Schloss Hernstein erstrahlt in neuem Glanz

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner besuchte das Schloss Hernstein, einen touristischen Leitbetrieb des Triestingtals, das seinen Schwerpunkt vom Seminar- und Eventtourismus erweitert und durch Ausbau und Renovierung nun auch Nächtigungs- und Kulinarikangebote für Individualreisende bietet.

Mit den kürzlich getätigten umfassenden Investitionen hat die Wirtschaftskammer Wien, Eigentümer des Schlosses, den historischen Charme mit einem exklusiven F&B-Konzept zusammengeführt. 71 neu renovierte Hotelzimmer und drei Suiten in modernem Design, Wellnessbereich, Bar, die Schlossterrasse sowie ein Restaurant, in dem Kulinarik auf höchstem Niveau geboten wird, warten auf die Gäste. Zudem bleibt der Schwerpunkt Seminar- und Eventtourismus erhalten – das Schloss Hernstein ist eine der Top Hochzeitslocations im Wienerwald.

„Unsere Betriebe und ihre Gastgeberinnen und Gastgeber sind Motor und Visitenkarte für Tourismus und Wirtschaft. Ich freue mich über jede Investition, die das Angebot und die Qualität des Tourismusstandortes Niederösterreich weiter ausbaut, so wie das im Schloss Hernstein kürzlich geschehen ist. Davon profitiert die heimische Tourismuswirtschaft genauso wie unsere Gäste“, zeigte sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überzeugt.

Führungen ab April

Seit heuer wird das Schloss zum Partnerbetrieb des Erfolgsprodukts „ErlebnisWienerWald“ – ab April werden die exklusiven „WienerWaldGenuss“- Führungen auch ab und um das Schloss Hernstein angeboten. Als idealen Partner für die Erfolgspackages von Wienerwald Tourismus bezeichnete Geschäftsführer Michael Wollinger das Schloss Hernstein: „Das Setting ist perfekt, die Qualität des Angebots ist ideal – sowohl im wichtigen Sektor des Wirtschafts- und Eventtourismus wie bei Hochzeiten als auch im Individualbereich mit qualitativ hochwertigen Angeboten wie unserem Erlebnis WienerWald. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit diesem touristischen Hotspot im Triestingtal.“

Das Triestingtal zählt zu den ganzjährigen Besonderheiten der Tourismusregion Wienerwald, die sich kürzlich über ein Plus von 15 Prozent an Nächtigungen von Jänner bis November 2023 freuen durfte. Mit dem Peilstein oder dem Triesting-Gölsental Radweg ist das weitreichende Angebot genauso perfekt für (e)-Bike-Touren wie fürs Wandern, Klettern und viele weitere Freizeitaktivitäten. Längst zu den Highlights in der Region gehört das Kulturangebot. Das Stadttheater Berndorf und der Kulturbahnhof in Altenmarkt stehen stellvertretend für Produktionen, die zu jeder Jahreszeit auf höchstem Niveau unterhalten.