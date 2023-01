Twin City Liner steuert heuer auch Györ an

Der Twin City Liner befindet sich aktuell noch in der Schiffswerft in Linz und wird einem routinemäßigen Check unterzogen, doch der moderne Schnellkatamaran kann auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken! Denn 2022 näherte man sich mit 143.000 verkauften Tickets erstmals wieder den Vor-Corona-Jahr 2019. Heuer sollen Fahrten nach Györ in das Programm aufgenommen werden.

Premiere

Während 2020 und 2021 jeweils der Twin City Liner rund 14.000 Gäste beförderte, konnte man 2022 wieder an „vorpandemischen“ Jahren andocken. „Wir freuen uns sehr, dass der Twin City Liner nach zwei sehr schwierigen Jahren 2022 wieder voll durchstarten konnte. Das eindrucksvolle Ergebnis zeigt auch, dass unsere strategische Entscheidung bezüglich der Neuanschaffung des aktuellen Schiffes richtig war“, freut sich Wien Holding-Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer.

Neben den beliebten Fahrten in die slowakische Hauptstadt Bratislava und einer Silvesterfahrt nach Budapest absolvierte der Twin City Liner in der Saison 2022 auch eine erfolgreiche Testfahrt nach Györ. Die ungarische Stadt soll ab der kommenden Saison im Rahmen von Eventfahrten als neue Destination angesteuert werden.

Winterfahrten

In den nächsten Tagen soll das Schiff wieder nach Wien überstellt werden. Ab 4. Februar starten an den Wochenenden die Winterfahrten nach Bratislava. „In unseren Planungen gehen wir davon aus, dass wir das äußerst erfreuliche Ergebnis aus dem vergangenen Jahr in der Saison 2023 sogar noch übertreffen können. Attraktive Pakete mit Übernachtungsmöglichkeiten in Bratislava und eine noch breitere Aufstellung unserer Vertriebswege – insbesondere im Onlinebereich – sollen bei der Erreichung dieses Ziels helfen“, erklärt Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien Generaldirektor-Stellvertreter Mag. Reinhard Karl.