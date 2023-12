U6: Aufzüge und Rolltreppen werden erneuert

Ab Jänner 2024 erneuern die Wiener Linien elf Aufzüge entlang der U6 und sorgen damit für mehr Barrierefreiheit. Bis Ende des kommenden Jahres werden zudem 19 Rolltreppen im gesamten Öffi-Netz ausgetauscht.

Nach über 20 Jahren Betriebszeit werden elf Aufzüge entlang der U6-Strecke auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Auch bei 19 Rolltreppen setzen die Wiener Linien auf Modernisierung. Insgesamt werden in diese Maßnahmen rund 7 Millionen Euro investiert.

Diese Stationen bekommen neue Aufzüge

2024 modernisieren die Wiener Linien Aufzüge in den Stationen Nußdorfer Straße, Währinger Straße, Alser Straße, Josefstädter Straße, Burggasse Stadthalle und Gumpendorfer Straße. Die neuen Modelle sind energiesparender, schneller und erfüllen wichtige Standards in Sachen Barrierefreiheit. So verfügen sie über Sprachansagen für blinde Personen und Displays für gehörlose Menschen.

Start der Arbeiten am 8. Jänner

Los geht es am 8. Jänner in der Station Nußdorfer Straße. Ein barrierefreier Umstieg am Mittelbahnsteig ist in den Stationen Jägerstraße oder Michelbeuern möglich. Die Arbeiten dauern im Schnitt acht Wochen je Aufzug.

19 neue Rolltreppen bis Ende 2024

Seit 2020 wurden bereits 69 Rolltreppen saniert oder, wenn notwendig, ausgetauscht. Im Jahr 2024 folgen nun 19 weitere Erneuerungen in den Stationen Stephansplatz, Spittelau, Alt Erlaa, Ottakring, Zippererstraße und Matzleinsdorfer Platz. Die neuen Rolltreppen zeichnen sich durch einen geringeren Energieverbrauch aus.