ULTHERAPY PRIME TIME: Ein Event im Zeichen moderner Ästhetik

Gestern öffnete MERZ AESTHETICS die Türen des Headquarters von STYLE UP YOUR LIFE! und lud zur exklusiven ULTHERAPY PRIME TIME ein.

Im Mittelpunkt des Abends stand die Präsentation des neuen Testimonials: ADI WEISS, Herausgeber von STYLE UP YOUR LIFE!, der vor wenigen Wochen selbst die innovative Behandlung ULTHERAPY PRIME getestet hatte. Die Behandlung wurde von Dr. Simone May durchgeführt, und Adi Weiss zeigte sich begeistert: „Mein Hautbild hat sich so zum Positiven verändert. Frischer, straffer & mehr Glow. Ich bin über das Ergebnis sehr happy!“

Prominente Gäste und Experten der Beauty-Branche

Der Abend lockte zahlreiche VIPs und Experten aus der Beauty-Branche an, die sich über die Vorzüge von ULTHERAPY PRIME informieren wollten. Nicole Hintringer, Geschäftsführerin von Merz Aesthetics Österreich, zeigte sich erfreut über den großen Zuspruch: „Wir freuen uns sehr, dass so viele tolle VIPs und Experten aus der Beauty-Branche sich diesen Abend nicht entgehen ließen und alles über ULTHERAPY PRIME erfahren wollten.“

Zu den Gästen zählten unter anderem:

Vera Russwurm (TV-Star)

(TV-Star) Andrea Fendrich (Unternehmerin)

(Unternehmerin) Andrea Händler (Schauspielerin)

(Schauspielerin) Alexander Höfler (Mister Austria)

(Mister Austria) Martina Kaiser (Moderatorin)

(Moderatorin) Adriana (Sängerin)

(Sängerin) sowie renommierte Ärzte wie Dr. Kristina & Dr. Artur Worseg, Dr. Thomas Rappl und natürlich Dr. Simone May.

Was ist ULTHERAPY PRIME?

ULTHERAPY PRIME ist die modernste Lösung für straffere Haut – ganz ohne OP. Das Verfahren basiert auf mikrofokussiertem Ultraschall mit integrierter Echtzeit-Visualisierung und verspricht natürliche, schrittweise sichtbare Ergebnisse, die bis zu einem Jahr oder länger halten können.

Vorteile von ULTHERAPY PRIME:

Natürlich aussehende Resultate

Nicht-invasive Technologie: Die Hautoberfläche bleibt unverletzt

Keine Ausfallzeit

Meist nur eine Behandlung notwendig

Anregung der natürlichen Kollagenproduktion

Hohe Patientenzufriedenheit

Mehr Infos zu ULTHERAPY Prime finden Sie hier: merz-aesthetics.de