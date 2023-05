Urlaubstipp: Ab aufs Land zur Sommerfrische!

Wie heißt es ­so schön? „Das Gute liegt so nah!“ Es muss im Urlaub nicht immer weit weg sein, mit möglichst viel Sonne und Meer. Österreich hat auch jede Menge schöne Platzerl zu bieten.

Wie wäre es heuer also statt einer Fernreise mit Urlaub auf dem Bauernhof? Gerade für Großstädter ist eine Auszeit auf dem Land eine erfrischende Abwechslung zum üblichen Alltagstrubel. Und man muss auch nicht stundenlang im Flieger sitzen, sondern profitiert von überschaubaren Anfahrtswegen.

Alleine auf der Plattform

Die Plattform bauernhofurlaub.info gibt es über 1.000 eingetragene Bauernhöfe in Österreich – ob im Pinzgau in Salzburg oder in der Region Schladming-Dachstein in der Steiermark.

Naturverbunden

Wer sich für einen Urlaub auf dem Bauernhof entscheidet, bekommt nicht nur die Vorzüge der Natur geboten, sondern kann gleichzeitig die ­Arbeit auf dem Hof hautnah miterleben – vom Tiere füttern bis zur Heuernte. Um die Höfe für ihre Gäste möglichst attraktiv zu gestalten, setzen Landwirte vermehrt auf die Modernisierung ihrer Ferienangebote und Kinderattrak­tionen. Auch in Sachen Nachhaltigkeit wird investiert – in Form von Photovoltaik-An­lagen oder elektrischen Lade­stationen für die Fahrzeuge von Urlaubern.