Vatertag: Wien Ticket beschenkt die Papis speziell

„Bühne frei für alle Papas“ – unter diesem Motto lässt Wien Tickt alle Väter hochleben und hat sich zum Vatertag ein besonderes Special einfallen lassen: bis zu -50% Rabatt auf zahlreiche Veranstaltungen.

Mit der Vatertagsaktion von 6. bis 12. Juni wird es heuer ein Leichtes, seinem Papa eine große Freude zu bereiten: Von Pop/Rock, Open Air Events über Volleyball bis Ballett, Klassik, Kabarett und Theater – Wien Ticket bietet auf zahlreiche Events attraktive Rabatte. Davon profitieren nicht nur die Väter, sondern die ganze Familie!

Aktion-Highlights

Bei dem vielfältigen Angebot von Wien Ticket, hat man die Qual der Wahl – hier die Eventhighlights auf einem Blick:

Die stumme Serenade, MusikTheater an der Wien, 5.–25.6.2023, Eintritt -10%

Wiener Kabarett Festival, Arkadenhof des Wiener Rathauses, 24.–29.7.2023, Eintritt -20% (alle Tage außer Geri Seidl)

The New Divas, Wiener Konzerthaus, Großer Saal, 28.06., Eintritt: -50%

Seiler und Speer, 14.7.2023, Eintritt -20%

Nena, Open Air Ansfelden, 15.7.2023, Eintritt -20%

Michael Patrick Kelly, Open Air Ansfelden, 16.7.2023, Eintritt -20%

Beachvolleyball Europameisterschaften Wien 2023, Donauinsel, 2.–6.8.2023, Eintritt -20%

Kaiser Wiesn, Kaiserwiese im Wiener Prater, 21.09.–8.10.2023, Eintritt -10%

Buchbar ist die Aktion online über www.wien-ticket.at , im Wien Ticket Call Center 01/58885 (täglich von 8 bis 20 Uhr), im Wien Ticket Pavillon bei der Staatsoper sowie an allen Wien Ticket Vorverkaufsstellen.

Und wer sich noch nicht gleich für ein passendes Event entscheiden kann, der verschenkt am besten einen Wien Ticket Gutschein. Die Gutscheine sind für alle Veranstaltungen einlösbar, die von Wien Ticket angeboten werden, der Gutscheinbetrag dabei frei wählbar: www.wien-ticket.at/de/service/gutschein