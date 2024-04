Verdammt: In Meidling gibt es ein „Schimpf“-Seminar

Am 26. April hält Dr. Oksana Havryliv (zuletzt zu sehen in Willkommen Österreich), Autorin des Buches „Nur ein Depp würde dieses Buch nicht kaufen“, ein ebenso kostenloses, wie interessantes Seminar in der VHS Meidling – geht es doch ums „Schimpfen“.

Dr. Oksana Havryliv ist Sprachwissenschaftlerin/Germanistin. Sie promovierte über die Schimpfwörter am Beispiel österreichischer modernen Literatur und erforscht seit 30 Jahren verbale Aggression und verbale Gewalt. Neben den über 80 sprachwissenschaftlichen Publikationen hat sie die Ergebnisse dieser langjährigen Forschungsarbeit in ihrem populärwissenschaftlichen und unterhaltsamen Buch präsentiert: „Nur ein Depp würde dieses Buch nicht kaufen“ (Komplett-Media Verlag 2023).

Ihre Erkenntnisse präsentiert sie am 26. April bei einem Seminar in der VHS Meidling

Zum Inhalt

Das Seminar besteht aus zwei Teilen. Zum einen wartet auf die Teilnehmer ein interaktiver Einführungsvortrag, in dem das Wissen über diese alltäglichen Phänomene „Schimpfwörter“, „Schimpfformen“, „Schimpfen“ vermittelt werden. Es werden vier “Schimpfkulturen“ vorgestellt, die uns erklären, warum wir unterschiedlich schimpfen bzw. unterschiedlich die Schimpfwörter wahrnehmen und auf sie reagieren. Sie lernen Funktionen kennen, die Schimpfwörter in anderen Sprachen haben und die wir im Deutschen nicht oder nicht in diesem Ausmaß beobachten.

Als zweiter Teil erfolgt direkt im Anschluss gibt es Raum zum Austausch von eigenen Reflexionen, Beobachtungen und Erfahrungen mit Schimpfwörtern im Wiener multikulturellen Alltag.

Wann: 26.04.2024, 17 – 20 Uhr

Wo: VHS Meidling, Längenfeldgasse 13-15 , 1120 Wien