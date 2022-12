Wahres Weihnachtswunder für Hund Rocky

3641 Tage, fast zehn lange Jahre, musste der hübsche Mischlingsrüde Rocky im Tierschutzhaus Vösendorf ausharren. Nun hieß es „Goodbye Rocky“, denn der 11-jährige Rüde darf nun endlich Weihnachten bei seiner neuen Familie feiern.

Jahrelanges Training

Mit etwas über einem Jahr kam der damalige Junghund am 23.12.2012, also einen Tag vor Weihnachten, im Tierschutzhaus Vösendorf an. Rocky wurde über eine Eigentümerabgabe an Tierschutz Austria übergeben, nachdem er sich mit dem zweiten Hund der Familie nicht verstand. Mit anderen Hunden hatte der hübsche Rüde leider schon immer seine Schwierigkeiten – warum das so ist, weiß man leider nicht.

(C) Tierschutz Austria

Mit den Jahren und vor allem dem vielen Training wurde Rocky ruhiger, entspannter und deutlich einfacher. Mittlerweile ist das Antreffen eines anderen Vierbeiners beim Spazierengehen eine Leichtigkeit für Rocky.