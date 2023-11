Verona Pooth präsentiert Ratgeber „Die Supermilf“

TV-Entertainerin Verona Pooth feiert in Wien ihre österreichische Buchpremiere: In der Thalia Buchhandlung Wien Mitte (Landstraße) präsentiert sie den Ratgeber „Die Supermilf: Werde auch du eine Super-Mitten-Im-Leben-Frau“.

Das Publikum darf sich bei der Buch-Präsentation am Donnerstag, 9. November auf einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend freuen, denn für die Österreich-Premiere hat sich Verona Pooth als Talkpartnerin die Wiener TV-Moderatorin Arabella Kiesbauer an die Seite geholt. Im Anschluss an die Veranstaltung wird Verona Pooth natürlich auch ihren neuen Ratgeber signieren.

Keine Zeit zum Altern

„Zum Älterwerden hab ich grad keine Zeit.“ – Verona Pooth weiß, wovon sie spricht. Denn die erfolgreiche deutsche Unternehmerin, Werbe-Ikone, zweifache Mutter und seit 20 Jahren Ehefrau von Unternehmer Franjo Pooth, ist eine echte Supermilf: eine Super-Mitten-Im-Leben-Frau. „Eine, die nicht zum alten Eisen gehört, eine, die von innen und außen strahlt, und eine, die mit positivem Mindset durch die Lebensmitte geht“, heißt es. Infos: www.thalia.at