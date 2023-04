Vienna City Marathon: Ein Putzsprint für die 48er

Bereits zum 40. Mal geht der Vienna City Marathon am Samstag über die Bühne. Beim größten Sportevent des Landes zeigen aber nicht nur die mehr als 40.000 Läuferinnen und Läufer was in ihnen steckt, sondern auch die 48er.

Denn für die rund 150 Mitarbeiter der 48er wird der Marathon zum wahren Putzsprint. Von der Uno-City bis zum Rathausplatz reinigen sie die Strecke auf Hochdruck.

Reokordzeit

Um die Strecke in einem einwandfreien Zustand zu halten, beginnen die Vorbereitungen für die Reinigungskräfte bereits Tage vor dem Event. Am Lauftag selbst sind die 48er bereits in den frühen Morgenstunden im Einsatz. Sie stellen sicher, dass die Strecke sauber und frei von Hindernissen ist. Die Großreinigung erfolgt direkt nach dem Schlussfahrzeug. Die Streckenreinigung ist um ca. 16 Uhr beendet, unmittelbar danach von 18 bis 20 Uhr der Rathausplatz.