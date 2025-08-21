Vom 21. bis 23. August 2025 verwandelt sich die Uferzone der Alten Donau in das pulsierende Herz eines einzigartigen Sports- und Beach-Vibes-Events: das Vienna Beach & Sports Festival. Ein Wochenende voller Action, Spaß und familiärer Atmosphäre – direkt an der coolsten Location der Stadt: der Sportinsel am Georg-Danzer-Steg, bei der U6 Neue Donau/Handelskai.

Drei Tage voller Action & Beach-Feeling

Beim Vienna Beach & Sports Festival erwarten Sie spannende Sportarten wie Beachvolleyball, Footvolley, 3×3 Basketball und Padel Tennis. Egal ob Profi oder Hobbyspieler – hier ist für jeden etwas dabei! Mit speziellen Mitmachstationen wird für Nachwuchs-Sportler und Kids ein echtes Action-Paradies geschaffen. Bewegung, Teamgeist und gemeinsame Erlebnisse stehen im Mittelpunkt – das perfekte Gegenmittel gegen den Alltag!

Vibes, Musik & Kulinarik

Hier geht es nicht nur sportlich zu – auch das Rahmenprogramm überzeugt auf voller Linie. Genießen Sie coole Beats, sommerliche Snacks und erfrischende Drinks. Das Festival verspricht eine lockere Atmosphäre, bei der Spaß und Entspannung Hand in Hand gehen. Ob beim Zuschauen oder bei den Mitmachaktionen, am Ufer der Alten Donau kommt echtes Urlaubsfeeling auf.

Kostenloses Vergnügen für ganze Familie

Der Eintritt? Free! Das macht das Festival zu einem perfekten Ausflug für Familien, Freunde und Outdoor-Fans. Gemeinsam das schöne Wetter genießen, neue Sportarten ausprobieren und einfach eine gute Zeit haben – das ist die Devise.

Großzügige Unterstützung

Das Vienna Beach & Sports Festival wird von der Stadt Wien unterstützt und findet auf der Spezi Sportinsel bei U6 Neue Donau statt. Als Presenting Partner freut sich die Wiener Städtische Versicherung, gemeinsam mit echo event ein Event zu schaffen, das Bewegung, Zusammenhalt und Freude in den Vordergrund stellt: „Als Presenting Partner des Vienna BEACH & SPORTS Festivals freuen wir uns, gemeinsam mit echo event ein so vielfältiges Sportevent für Kinder, Jugendliche und Familien zu ermöglichen. Bewegung, Teamgeist und Spaß stehen dabei im Mittelpunkt: Werte, die wir als Wiener Städtische aus Überzeugung fördern. Daher ist es uns eine große Freude, dieses Festival zu begleiten und junge Menschen zu ermutigen, sportlich aktiv zu sein und gemeinsam positive Erlebnisse zu schaffen.“, so Susanne Valoch, Leiterin Sponsoring bei Wiener Städtische.

Sommer, Sport und Sonnenschein warten auf euch!

Bereitet euch auf ein Wochenende voller Action, Beach-Feeling und Family-Spaß vor. Das Vienna Beach & Sports Festival ist das perfekte Sommer-Highlight, um das Outdoorfieber in Wien so richtig auszukosten!