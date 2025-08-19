Wer nicht mehr ganz jung und fußball-begeistert ist, findet in der “Montagsrunde” in Ottakring Gleichgesinnte. Hier spielt eine ambitionierte Altherren-Runde Fußball zum Genießen.

Seit Jahrzehnten gibt es die Runde, die jeden Montag ab 19 Uhr in der Volksschule Lorenz-Mandl-Gasse spielt. Ex-Hobbykicker sind ebenso dabei wie frühere Spieler des Ottakringer Klubs Starchant. Am Wichtigsten ist jedoch für alle: Es soll Spaß machen, keiner soll sich verletzen, sondern mit Freunden sporteln.

Neue Spieler willkommen

Da immer wieder Spieler aus Altersgründen wegfallen, werden Neue gerne aufgenommen. Sie sind optimalerweise zwischen 40 und 60 Jahre jung, können aber auch ein bisschen jünger oder älter sein. Hauptsache, sie treten gerne den Ball und sind nicht überehrgeizig. Denn die Freude steht im Vordergrund

Anfragen jetzt möglich

Wer jetzt Lust bekommen hat, einmal bei der Montagsrunde zu “schnuppern”: Anfragen nimmt Vereinsobmann Gerhard Cech gerne zwischen 18 und 20 Uhr entgegen: Telefon-Nr. 0677/617 712 30.