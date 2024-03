Night Run: Neuer Termin & Rückkehr am Heldenplatz

Der erste bank vienna night run kehrt 2024 in seiner 18. Auflage mit aufregenden Neuerungen zurück und verspricht ein unvergessliches Erlebnis für Läufer und Sportbegeisterte aus aller Welt.

Am 26. September 2024 verwandelt der erste bank vienna night run den historischen Heldenplatz zur großen Event-Arena. Durch die Übersiedelung vom Rathausplatz muss auch der Termin auf Donnerstag, 26. September verschoben werden. „Es ist uns als eine der wenigen Sportveranstaltungen gelungen, auf den Heldenplatz zurückzukehren. Ein toller Erfolg, der unser Motto ermöglicht: Noch größer, noch besser – Night Run“, so Laufveranstalter Hannes Menitz im Gespräch mit dem http://www.wienerbezirksblatt.at.

Mehr Raum für Sport und Spaß

Unter dem Motto „We Run The Night“ hat der erste bank vienna night run seit 2007 Sportlerinnen und Sportler gleichermaßen inspiriert und vereint. Doch heuer steht das Event nicht nur für sportliche Leistungen, sondern auch für Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Mit einem neuen Konzept und einer erweiterten Streckenführung verspricht der Night Run ein noch größeres und besseres Erlebnis für alle Teilnehmer.

Ein Blick auf die Route

Eine der bemerkenswertesten Einführungen ist die Verlegung des Events auf einen Donnerstag, was den Teilnehmern mehr Zeit und Gelegenheit gibt, die abschließende After-Run-Party in vollen Zügen zu genießen. Darüber hinaus wird der Startpunkt auf dem Burgring in Höhe des Kunsthistorischen Museums liegen, und die Strecke führt weiterhin entlang des historischen Prachtboulevards der Wiener Ringstraße.

„Glaub an Dich“-Zielsprint

Besonders aufregend wird der brandneue „Glaub an Dich“-Zielsprint sein, der auf Höhe der Staatsoper stattfindet und die Läufer mit coolen DJ-Tunes und mitreißendem Animationsprogramm empfangen wird. Der Zieleinlauf befindet sich auf dem Opernring kurz nach dem Goethe-Denkmal, wo die Siegerehrung und die After-Run-Party auf dem Heldenplatz stattfinden werden.

Jetzt Startnummer sichern

Anmeldungen zum erste bank vienna night run sind ab sofort auf viennanightrun.at möglich. Bis 1. Juni 2024 beläuft sich die Teilnahmegebühr auf 41 Euro pro Sportler. Jeder Teilnehmer trägt dazu bei, indem pro Anmeldung ein Baum gepflanzt wird. Zusätzlich werden für diejenigen, die „oben ohne“ an den Start gehen, sogar zwei Mangrovenbäume in Myanmar gepflanzt.

Nachhaltigkeit im Fokus: Ein Beitrag zum Umweltschutz

Die Veranstaltung setzt auch weiterhin ein starkes Zeichen für den Klimaschutz, indem sie mehr CO2 bindet, als das Event selbst ausstößt. In Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Initiative Blue Life werden VCS-zertifizierte Mangrovenbäume gepflanzt, die einen Wald von beachtlicher Größe schaffen. Diese Mangrovenwälder sind nicht nur widerstandsfähig und anpassungsfähig, sondern auch äußerst effektiv in der CO2-Bindung, was sie zu wichtigen Akteuren im Kampf gegen den Klimawandel macht.