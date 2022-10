Villa wurde Bilingual School

Seit dem Vorjahr steht in Grinzing für Volksschüler die „Meridian Bilingual Primary School“ in einem schloss­ähnlichen Gebäude in der Himmelstraße 11 zur Verfügung. Das Schulkonzept ist auf Mehrsprachigkeit ausgelegt, der Unterricht wird auf Deutsch und auf Englisch abgehalten. Pro Klasse gibt es immer eine deutschsprachige Klassenlehrerin und eine englischsprachige Pädagogin. Die Unterrichts­inhalte entsprechen heimischen Lehrplänen, ein Schulwechsel ist daher ohne Externistenprüfung möglich. Die Ganztagsschule ist für einen Unterricht von 8.30 bis 15.35 Uhr konzipiert. Die Schüler werden aber bis 17 Uhr und auch in den Ferien betreut. Ein gemeinsames Mittagessen, eine tägliche Gartenstunde zum Spielen und Möglichkeiten zur künstlerischen Entfaltung sind vorgesehen.

Mathe, Physik & Technik

Besonders stolz ist ­Direktorin Sonja Erdödy auch auf den MINT-Schwerpunkt mit den Fächern ­Mathematik, Infor­matik, ­Physik, Biologie, Chemie und ­Technik. Vermittelt werden auch klas­sische Werte, gesunde ­Leistungsorientierung, ein internationales Umfeld und sprach­liche Vielfalt.