Voller Erfolg für den Simmeringer Haidelauf

Bei idealen Wetter- und Laufbedingungen ging kürzlich der 31. Simmeringer Haidelauf rund ums Schloss Neugebäude über die Bühne.

Der beliebte Lauf-Event, ein Projekt der Bezirksvorstehung, zählt mit 31. Austragungsjahren zu den ältesten Sportveranstaltungen in Simmering. Was die Veranstalter besonders freute: Erstmalig waren heuer mehr als 100 Buben und Mädchen bei dem Kinder- und Zwutschkerlbewerb am Start. „Es freut mich jedes Jahr aufs Neue, dass der Simmeringer Haidelauf so gut angenommen wird und Interessenten weit über die Bezirksgrenzen hinaus zu uns zieht“, so Bezirksvorsteher Thomas Steinhart.

Herzensangelegenheit des 11. Bezirks

Auch für den Simmeringer Sportbeauftragten und Bezirksrat Michael Dedic ist es „eine Herzensangelegenheit, dass die sportlichen Aktivitäten im Bezirk nicht zu kurz kommen.“ Alles Besucher des Haidelaufs freuen sich bereits auf die Ausgabe im kommenden Jahr!