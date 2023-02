Von Gassen, Stiegen und Tafeln: Auf Falcos Spuren

Hans Hölzl verstarb am 6. Februar 1998. 25 Jahre nach seinem Tod lebt Falco weiterhin im Herzen der Wienerinnen und Wiener. Er hat wie kaum ein anderer Musiker die österreichische Musikszene geprägt und den Wiener Schmäh in die Welt getragen. Zahlreiche Orte und Straßen erinnern noch heute an den großen Musiker.

Der Kommissar

(C) Arman Rastegar: in der Ziegelofengasse 37 lebte Falco. Im Haus befand sich auch sein Stammlokal (recht im Bild).

Falco wurde am 19. Februar 1957 in Wien geboren. Das Ausnahmetalent wuchs als Hans Hölzel in Margareten in der Ziegelofengasse 26 auf. Er besuchte das nahegelegene Rainergymnasium, verlies die Schule im Jahre 1973. Er zog 1974 in die Ziegelofengasse 37. Hier lebte er bis 1982 und schrieb dort seinen Welthit „Der Kommissar“. Daran erinnert noch heute eine Gedenktafel aus Metall an der Fassade des Hauses.

In der Gasse befindet sich das Restaurant „Zum Alten Fassl“, das einstige Stammlokal des Falken. Auf der Höhe Rechte Wienzeile 39, vor dem U-Bahn-Abgang zur U4 befindet sich die „Falcostiege“.

(C) Arman Rastegar: An der Fassade seines Wohnhauses erinnert heute noch eine Gedenktafel an Falcos Schaffen.

Falco in der Donaustadt

In der Donaustadt erinnert die Falcogasse an den Sänger. Sie befindet sich parallel zum Rennbahnweg, etwa auf der Höhe von Nummer 27, wo laut Melderegister Falco gemeinsam mit seiner Mutter Maria Hölzel 1975 bis 1996 gemeldet war. Falco selbst hat dort nur kurze Zeit gewohnt, war aber häufig bei seiner Mutter zu Besuch.

Auch ein Vierteljahrhundert nach Hölzels Tod ist sein Grab eine Pilgerstätte für Fans. Sein Ehrengrab befindet sich auf dem Wiener Zentralfriedhof (Reihe 40).

Musical

Die Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, arbeiten an einem neuen Musical über den Popstar. Die Weltpremiere mit dem Titel „Rock Me Amadeus – das Falco Musical“ soll voraussichtlich noch 2023 stattfinden. Es ist allerdings nicht das erste Falco-Musical: Im Jahr 2000 feierten sowohl „F@lco – A Cyber Show“ im Ronacher, als auch „Falco meets Amadeus“ in Berlin ihre Uraufführung.