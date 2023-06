Vorhang auf für die Kultur-Hochsaison rund um Wien

Der Kultursommer Wienerwald bringt die regionale Vielfalt an künstlerischen Darbietungen und inspirierenden Eindrücken zusammen, um Kunst und Kultur in einer entspannten und unterhaltsamen Umgebung zu genießen.

Ob Festivals, Ausstellungen, oder musikalische Höhepunkte gepaart mit Kulinarik, und die einmaligen Bühnenprogramme – beim Kultursommer Wienerwald machen Musik, Theater, Kabarett, Kunst und Fotografie von Tradition bis Moderne die gesamte Region zur Bühne. Zu den Hotspots zählen als Teil des Theaterfest Niederösterreich die Bühnen in Berndorf und Baden, das Theater im Bunker Mödling, Perchtoldsdorf und Laxenburg, um nur einige zu nennen. Insgesamt sind es 19 Spielorte, die bis Mitte September mit 23 Premieren – von Oper und Schauspiel bis zu Musical und Operette für Erwachsene und Kinder aufwarten. Auf eine gute gemeinsame Zeit freut sich Kristina Sprenger als Obfrau: „Schließlich sind Sommer, Sonne und Theater ein perfektes Trio, das sich nirgendwo so fein kombinieren lässt, wie in unserem Bundesland, und natürlich in meinem schönen Berndorf hier im Wienerwald“.

Denn auch als Festspiel-Intendantin der Bühne Berndorf weiß Sprenger welches Angebot für Sommerlaune sorgt. Die Komödie „Funny Money“ oder der Ehe Krimi „Kleine Eheverbrechen“ gehören hier sicherlich zu den Highlights. Aber auch alle anderen Spielorte stehen schon in den Startlöchern, um Ihnen wunderbare Abende zu bescheren. „Kommen Sie, wir freuen uns auf Ihren Besuch!“ So ist Baden mit dem Stadttheater und der Sommerarena mit Produktionen wie „Der Graf von Luxemburg“ oder „Frühjahrsparade“ nicht nur Magnet für Operetten-Fans, „Cabaret“ und „Odysseus“ begeistern in diesem Sommer auch alle Musicalliebhaber. Und auch Kabaretts, Lesungen und Musik von Voodoo Jürgens bis Ernst Molden sind mit stadt.kultur, in der Kurstadt Trend.

Baden setzt auf Bilder

„Kultur hat aber noch viele weitere Facetten zu bieten“, weiß Badens Festivaldirektor von „La Gacilly Baden“, als größte Freiluftausstellungen im Bereich der Fotografie. Verbindende Klammer der auf rund 7 km Länge gezeigten 1.500 Fotomotiven im öffentlichen Raum, von welchen manche bis zu 280 m m2 groß sind, ist heuer der „Orient“. Im Fokus steht aber auch in diesem Jahr wieder die Nachhaltigkeit und die Natur und unserer Mutter Erde. Neben den Bildern, die kürzlich direkt aus La Gacilly nach Baden geliefert wurden, wird Gregor Schörg den zweiten Teil seiner Arbeit über das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal zeigen und die Arbeiten der niederösterreichischen Berufsfotografen einen Schwerpunkt darstellen. Ein fotografisches Highlight ist die Auftragsarbeit an Cathrine Stukhard, die das Weltkulturerbe von Vichy besuchte und in den Kontext der elf „Great Spa Towns of Europe der UNESCO stellte, zu denen auch Baden zählt. „Unter dem Leitgedanken Culture of Solidarity wird die Zusammenarbeit mit den Festivalpartnern Garten Tulln, Celje in Slowenien und Monat der Fotografie Bratislava auch 2023 fortgesetzt werden“, macht Festivaldirektor Louis Lammerhuber neugierig.

Abwechslungsreiches Programm

Viel geboten wird in diesem Kultursommer aber auch abseits der Kurstadt – etwa mit dem „Schwimmenden Salon“ in Bad Vöslau, der wieder mit hochkarätigen Namen im Programm für rasch ausverkaufte Sommerfrische-Abende sorgen wird oder der diesjährigen Produktion der „operklosterneuburg“ inmitten des romantischen Stiftshofes.

Einen besonderen Akzent setzt auch Gumpoldskirchen mit dem „Rebklang“, einer hochkarätigen und völlig neu konzipierten Veranstaltungsserie, die Musik und Kulinarik vom Feinsten im Schloss am malerischen Kirchenplatz verbindet.

„Der Kultursommer Wienerwald zeigt, dass Kunst und Kultur in unserer Region einen besonderen Stellenwert einnehmen. Zahlreiche Nächtigungsbetriebe ermöglichen es, Kunstgenuss mit entspannter Atmosphäre zu kombinieren und einen Kurzurlaub, der alle Sinne anspricht, zu erleben. Schauen Sie sich das an!“, so Wienerwald Tourismus-GF Michael Wollinger.

Alle Veranstaltungen & Urlaubstipps findet man online auf: www.wienerwald.info/kultursommer