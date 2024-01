Vortrag: Wissenswertes über das Amtshaus Liesing

Das Amtshaus Liesing (Magistratisches Bezirksamt) kennen die Liesinger gut. Nicht nur, weil es zentral gelegen, in der Nähe des Bahnhofs steht, sondern auch weil sich darin viele Amtswege erledigen lassen. Aber was hat es mit dem historischen Gebäude auf sich?

Das denkmalgeschützte Amtshaus des 23. Bezirks in der Pechtoldsdorfer Straße 2 liegt im Zentrum des Bezirkteils Liesing. In seiner Umgebung befinden sich weitere öffentliche Gebäude wie das Haus der Begegnung, das Schloss Liesingund das Liesinger Bad. Das Amtshaus ist ein Werk des Büros Fellner & Helmer, das vor allem für seine Theaterbauten bekannt ist. Das sind aber nur einige Fakten. Es gibt weitere Fragen, die der Antwort harren:

Wie entstand eigentlich dieses wunderbare Gebäude welches im Neorenaissancestil errichtet wurde?

Was stand früher an dieser Stelle?

Wessen Kopf ziert das Gebäude beim Haupteingang?

Diesen Fragen und ihren dazugehörigen Antworten widmen sich Hr. Peter Kienast und Fr. Sabine Tanczer am Mo. 8. Jänner 2024 ab 18 Uhr.

Und welcher bessere und denkwürdigere Ort als der Festsaal des Amtshauses Liesing selbst bietet sich hierfür an, um dieses Gebäude zu ehren und zu würdigen?

Freier Eintritt!

Es wird aber gebeten sich unter sabine.tanczer@maurerheimatrunde.at anzumelden.

Weitere Möglichkeiten diesen Vortrag zu erleben, haben Sie am Di. 9.01.2024sowie am Di. 16.01.2024 um jeweils 19:15 Uhr in der VHS Mauer.

Zählkarten dafür gibt es in der VHS Mauer; Speisingerstraße 256; 1230 Wien