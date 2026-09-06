Währing wartet kürzer: 40er und 41er fahren öfter

Gute Nachrichten für Öffi-Fahrgäste in Währing: Ab 7. September kommen 40er und 41er deutlich häufiger. Dazu gibt es eine neue Bushaltestelle am Lidlberg.

Der Sommer war für viele Öffi-Fahrer eine Geduldsprobe, um nicht zu sagen “Zumutung”. Gleissanierungen sorgten für Umleitungen und längere Wege. Damit ist jetzt Schluss: Die Bim fährt wieder über den Aumannplatz bis zum Schottentor – und ab Schulbeginn deutlich öfter.

Schneller einsteigen

Vor allem die Straßenbahnlinien 40 und 41 bekommen dichtere Intervalle. Der 40er fährt ab 7. September werktags tagsüber alle 7,5 Minuten, in der morgendlichen Hauptverkehrszeit alle 6 Minuten.

Beim 41er wird es ebenfalls deutlich schneller: In der Frühspitze kommt die Bim künftig alle 4 bis 6 Minuten, am Nachmittag alle 5 bis 6 Minuten.

Das bedeutet: 10 Minuten oder länger auf die nächste Bim warten? In Währing soll das künftig weitgehend der Vergangenheit angehören. Die Worte hören die Öffi-Fahrer wohl.

Die Anzeigetafel für den 40er und 41er bei der Martinstraße: hoffentlich bleiben die Zahlen rechts einstellig (Bild: BV 18).

Ein jahrelanger Kampf

Bezirksvorsteherin Silvia Nossek zeigt sich erleichtert: „Wir haben jahrelang Gespräche mit den Wiener Linien geführt, damit die Öffi-Intervalle in Währing wieder verdichtet werden. Das erleichtert den Alltag ganz vieler Menschen.”

Bergauf-Weg erspart

Auch bei den Bussen tut sich etwas. Wer mit dem 10A oder 42A zum Lidlberg fährt, kann direkt bei der oben gelegenen neuen Haltestelle „Lazargasse“ aussteigen. Das erspart den bisherigen Fußweg bergauf – und kommt Bewohnern, Schülern, Sportlern und Besuchern des Hernalser Friedhofs zugute.

41A etwas schneller

Und noch eine gute Nachricht für alle, die Richtung Neustifter Friedhof und Pötzleinsdorfer Höhe unterwegs sind: Der 41A fährt ab Schulbeginn werktags wieder alle 15 Minuten statt bisher alle 20 Minuten.