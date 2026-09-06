Was Kinder und Eltern zum Schulstart wissen müssen

Nach neun Sommerwochen voller Sonne, Erholung und Freizeit geht es für Tausende Wiener Kinder und Jugendliche am kommenden Montag wieder los! Am 7. September beginnt im gesamten Osten Österreichs das neue Schuljahr. Damit beginnt ein neuer Lebensabschnitt – und für alle Verkehrsteilnehmer gilt ab Montag wieder erhöhte Vorsicht.

Der Schulstart in Zahlen

Die Wiener Klassenzimmer füllen sich ab Montag wieder komplett. Laut offiziellen Daten der Bildungsdirektion Wien und der Statistik Austria ergibt sich folgendes Bild für Wien:

Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler: Rund 240.000 Kinder und Jugendliche drücken in Wien ab Montag wieder die Schulbank an 700 Schulstandorten .

Rund drücken in Wien ab Montag wieder die Schulbank an . Die Taferlklassler (Schulanfänger): Für etwa 20.000 Schulanfängerinnen und Schulanfänger beginnt am 7. September der allererste Schultag. Für sie schlägt das Kapitel Volksschule auf – mit Schultüte, Schultasche und großer Aufregung!

Für etwa beginnt am 7. September der allererste Schultag. Für sie schlägt das Kapitel Volksschule auf – mit Schultüte, Schultasche und großer Aufregung! Auch für die 28.000 Lehrerinnen und Lehrer beginnt – hoffentlich gut erholt – wieder der Unterrichtsalltag.

Sicherheitstipps für den Schulweg

Der Schulanfang bedeutet auch Hochbetrieb auf den Straßen und Wegen der Stadt. Besonders Erstklässler sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Polizei, Stadt und Verkehrsexperten raten Eltern zu folgenden Schutzmaßnahmen:

Den Schulweg gemeinsam üben: Gehen Sie den Schulweg bereits vor dem ersten Schultag mehrmals gemeinsam mit Ihrem Kind ab. Wählen Sie dabei nicht zwingend den kürzesten, sondern den sichersten Weg (z. B. mit ampelgeregelten Übergängen oder Zebrastreifen).

Gehen Sie den Schulweg bereits vor dem ersten Schultag mehrmals gemeinsam mit Ihrem Kind ab. Wählen Sie dabei nicht zwingend den kürzesten, sondern den (z. B. mit ampelgeregelten Übergängen oder Zebrastreifen). Gefahrenstellen besprechen: Erklären Sie dem Kind, worauf es an Kreuzungen, Garageneinfahrten und Haltestellen achten muss.

Erklären Sie dem Kind, worauf es an Kreuzungen, Garageneinfahrten und Haltestellen achten muss. Sichtbarkeit ist Lebensrettung: Achten Sie auf helle Kleidung und statten Sie Schultaschen sowie Jacken mit Reflektoren oder leuchtenden Sicherheitswesten aus.

Achten Sie auf helle Kleidung und statten Sie Schultaschen sowie Jacken mit oder leuchtenden Sicherheitswesten aus. Achtung an alle Autofahrer: Ab Montag gilt rund um Wiener Schulen und Kindergärten wieder: Fuß vom Gas! Rechnen Sie jederzeit damit, dass Kinder überraschend zwischen geparkten Autos auf die Straße laufen.

Stressfrei ins neue Schuljahr

Damit die Umstellung vom entspannten Ferienmodus auf den Schulalltag ohne Tränen und Reibereien gelingt:

Den Schlafrhythmus anpassen: Gewöhnen Sie Ihre Kinder am Wochenende vor Schulbeginn wieder schrittweise an frühere Zubettgeh- und Aufstehzeiten. Gemeinsam packen: Bereiten Sie Schultasche, Kleidung und Jause am Vorabend gemeinsam vor. Das nimmt am Morgen den Zeitdruck. Ein gesunder Start: Ein ausgewogenes Frühstück und eine gesunde Schuljause (Obst, Gemüse, Wasser) sichern die nötige Energie und Konzentration für die ersten Schulstunden. Druck herausnehmen: Besonders Erstklässler benötigen in den ersten Wochen viel Zuspruch, Lob und Geduld. Ermutigen Sie Ihr Kind, anstatt zu hohe Erwartungen zu schüren.

Quellenangaben