Warnung und Rückruf zu Antibiotika-Kindersaft

Vorsorglicher Chargen-Rückruf, da in einer 60 ml-Flasche ein Glassplitter entdeckt wurde

Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) hat die Meldung erhalten, dass in einer Apotheke beim Zubereiten des Trockensaftes „Amoxilan 250 mg/5 ml – Trockensaft“ ein ca. 1 cm großer Glassplitter in der Braunglasflasche gefunden wurde. Die Flasche war intakt, daher besteht der Verdacht, dass Glassplitter während des Produktionsprozesses in die Arzneimittelflaschen gelangt sein könnten. Die Ursachenforschung durch den Hersteller ergab in Folge eine nicht auszuschließende Beschädigung durch sich bewegende Bauteile im Bereich der Dosiereinheit bei der Abfüllung.

Der Fehler konnte auf nur eine Charge (23K11) für den österreichischen Markt eingegrenzt werden und betrifft nur die 60 Milliliter (60 ml) -Flaschen, nicht jedoch die 120 ml-Flaschen.

Quelle: © 2024 Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen