Was den Urlaub vermiesen kann: Blase, Brand & schwere Beine

Die heißen Monate nahen – und die Österreicher sind nach Corona reiselustig wie nie: Im Vorjahr gab es zwischen Juli und ­August 9,09 Millionen Reisen unserer Landsleute mit mindestens einer Übernachtung – um 29 Prozent mehr als 2019, also vor der Pandemie.

Und heuer werden es NOCH mehr sein! Das birgt aber auch gesundheitliche Gefahren in sich.

Kopfbedeckung

Was sind nun die häufigsten Krankheiten? An erster Stelle steht die Sonne als Quelle, ein Brand oder ein Stich. Also, bitte, vor allem im Süden stets Sonnenschutz mit einem hohen Faktor verwenden, nicht zu lange den prallen Strahlen aussetzen und eine Kopfbedeckung aufsetzen. An dritter Stelle steht die Reisekrankheit, die zu Schwindel, Übelkeit und Erbrechen führen kann.

Bewegung

Gefolgt von den müden, schweren Beinen, die meist ein Zeichen eingeschränkter Venenaktivität sind. Das kann auch zu bedrohlichen Thrombosen führen. Daher unser Tipp: Besonders im Flugzeug das lange Sitzen durch Bewegung unterbrechen! Nummer fünf in der Liste der Gefahren, die einem den Urlaub so richtig vermiesen können, sind ­Blasenentzündungen. Ansteckungsmöglichkeiten bieten Schwimmbecken und zu langes Tragen nasser Bekleidung: Kühlt der Körper aus, fährt das Immunsystem seine Tätigkeit herunter. Die untere Region wird dann nicht mehr wie gewohnt durchblutet, was Bakterien ausnützen. Also stets die Badehosen wechseln!