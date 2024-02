Waschsalon: Spaziergänge durch das „Rote Wien“

Das Team des Museums „Das Rote Wien im Waschsalon Karl-Marx-Hof“ bietet das ganze Jahr über interessante Stadtspaziergänge an, bei denen die Teilnehmer in die Geschichte der Donaumetropole eintauchen können.

Auch 2024 lädt das Team des Museums „Das Rote Wien im Waschsalon Karl-Marx-Hof“ wieder zu informativen Stadtspaziergängen nach Döbling ein. Dabei begeben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Spuren der Geschichte des „Roten Wien“ – vom Goethehof in Kaisermühlen über die „Ringstraße des Proletariats“ bis zum Rabenhof und Sandleiten.

Zeit des Bürgerkriegs

Die Führungen befassen sich mit Themen wie „Bürgerkrieg. Der Karl-Marx-Hof im Februar 1934“. Zentren der Kämpfe in Wien waren damals neben den Arbeiterheimen vor allem die großen Gemeindebauten. Am 12. Februar 1934 versuchte die Polizei noch vergeblich, den Karl-Marx-Hof zu besetzen. In den Abendstunden wurden starke Bundesheer-Verbände herangeholt und tags darauf die ersten Artillerie-Geschoße gegen den Karl-Marx-Hof abgefeuert.

Führungen im Waschsalon

Die Führungen finden jeden Sonntag um 13.00 Uhr statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist vor dem Bahnhof Heiligenstadt im 19. Bezirk (gut mit U-Bahn und Stadtbahn erreichbar).

INFO: dasrotewien-waschsalon.at