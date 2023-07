Wasser marsch: Spezielle Wochen im Kindermuseum

Während der Sommermonate schlängelt sich eine verrückte Wasserleitungsinstallation durch den Innenhof des Zoom Kindermuseums. Realisiert durch die Unterstützung von Wiener Wasser können Kinder ab vier Jahren an schönen Sommertagen Rohre legen, Tropfen zählen und das Wasser im Kreis schicken.

Eine Stadt wie Wien flächendeckend mit qualitativ hochwertigem Leitungswasser zu versorgen ist eine große Erfolgsgeschichte. Andrea Zsutty, Direktorin ZOOM Kindermuseum: „Wir gratulieren Wiener Wasser zum 150-jährigen Jubiläum und bedanken uns für die wunderbare Kooperation.“ Beim ZOOM-WasserSommerSpezial kann im Innenhof gepritschelt werden, ohne dass Wasser verschwendet wird. Möglich macht das ein ganz besonderer, künstlerischer Wasserkreislauf, der durch Schläuche und Gießkannen aus der Badewanne führt, hoch in den ersten Stock gepumpt wird und durch eine Toilettenspülung ins Bassena rinnt oder als Regendusche gesammelt wird.

Unsere wertvollste Ressource

Wasser ist das wichtigstes Lebensmittel und eine wertvolle Ressource. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky freut sich daher ebenfalls über die Zusammenarbeit mit dem ZOOM Kindermuseum, bei der die Kleinen die Möglichkeit bekommen, den Wasserkreislauf spielerisch zu entdecken: „In Wien sind wir aufgrund langfristiger Planung und vorausschauender Entscheidungen in der glücklichen Lage, dass wir die Bevölkerung mit bestem Trinkwasser aus den Alpen versorgen. Auf diesen Schatz müssen wir alle gemeinsam gut achtgeben und sorgsam damit umgehen.“ Wiener Wasser Betriebsvorstand Paul Hellmeier erklärt: „Der Wiener Wasserkreislauf beginnt mit dem Niederschlag und endet damit, das es in einem gereinigten Zustand wieder in den globalen Wasserkreislauf zurückgeben wird. Die Einzigartigkeit dieses Kreislaufes vermittelt Wiener Wasser in verschiedenen Initiativen wie der Wasserschule oder dem WasserSommerSpezial des ZOOM Kindermuseum. Das ist ein wichtiger Beitrag, um Kindern das Trinken von Leitungswasser schmackhaft zu machen.“

Metall ist überall!

Im ZOOM Atelier heißt es zudem: Metall ist überall! Züge fahren auf Eisenschienen, Stahlgitter verstärken Hausmauern, in der Küchenlade liegt Besteck aus Edelstahl. Zahnspangen halten mit Draht, es gibt Kleiderstoffe mit eingewebten Silberfäden und im Kugelschreiber sitzt ein klitzekleiner Metallball. Im Zoom Atelier können die Kinder selber schrauben, biegen, formen, prägen und verschiedene Arten von Metall kennenlernen.

Laufzeit bis 3. September 2023