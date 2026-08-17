Ein Shop für den Würfel, der dem Wasser Geschmack gibt 

Mitten im Donau Zentrum eröffnete waterdrop seinen sechsten Store in Österreich. Als Wiener Unternehmen freut man sich besonders, in seiner Heimatstadt einen weiteren Store aufzusperren.

Gegründet 2016 in Österreich, hat sich waterdrop zum Ziel gesetzt, die Getränkeindustrie mit dem weltweit ersten „Microdrink” zu revolutionieren. Das Konzept ist ebenso einfach wie überzeugend: ein kleiner, zuckerfreier Würfel, der sich in Wasser auflöst und ein einzigartiges Geschmackserlebnis aus natürlichen Frucht- und Pflanzenextrakten schafft. Im Zentrum steht eine klare Mission: Drink More Water.

Das Konzept ging auf und mittlerweile ist das Unternehmen mit Sitz in Favoriten weltweit erfolgreich – und das ohne den heimischen Markt zu vergessen, wie der mittlerweile 6 Special Store beweist, der kürzlich im Donau Zentrum eröffnete.

Im neuen Store finden Kunden das gesamte waterdrop Sortiment, von den zuckerfreien Microdrinks über Microlyte und Microenergy Getränkgewürfel bis hin zu den beliebten Explorer Thermo Tumbler sowie Glas- und Thermosflaschen.

Neben dem Produkterlebnis steht auch die persönliche Beratung im Fokus: Besucher können sich durch das Sortiment probieren und gemeinsam mit dem Team vor Ort herausfinden, welche Sorten und Produkte am Besten zu ihnen passen.