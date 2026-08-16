Schultaschen für Kinder aus armen Familien gesucht

Für viele Familien ist der Schulbeginn mit hohen Kosten verbunden. Der Verein MUT unterstützt deshalb auch heuer armutsbetroffene Kinder mit individuell zusammengestellten Schulhilfspaketen.

Dringend benötigt werden dafür noch gut erhaltene Schultaschen und weitere Schulsachen.

Schulstart als finanzielle Belastung

Eine ergonomische und qualitativ hochwertige neue Schultasche kostet mindestens 100 Euro. Besonders für Familien mit mehreren Kindern stellt das eine große finanzielle Belastung dar. Der Verein MUT möchte möglichst vielen Betroffenen einen sorgenfreieren Start ins neue Schuljahr ermöglichen.

Die ersten 30 Schulhilfspakete wurden bereits übergeben. Mehr als 170 weitere Anmeldungen sind eingegangen. Die Pakete werden anhand der jeweiligen Schulartikellisten individuell für die Kinder zusammengestellt.

Schultaschen dringend gesucht

„Wir brauchen noch viele Schultaschen, zusätzlich Werkkoffer, Schulrucksäcke sowie Feder- und Schüttelpennale.“

…erklärt Projektleiterin Michelle Skalsky. Bewusst setzt der Verein dabei auf Nachhaltigkeit und ruft dazu auf, gut erhaltene gebrauchte Schulsachen weiterzugeben.

Spenden können ohne Voranmeldung von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 16 Uhr, im MUT-Vereinszentrum in der Rechten Wienzeile 37/2, 2. Hof, abgegeben werden.

Wertvolle Hilfe für Kinder

Im vergangenen Jahr konnte der Verein im Rahmen seiner Schulstarthilfe insgesamt 216 Pakete im Wert von rund 20.000 Euro an Kinder aus armutsbetroffenen Familien verteilen.