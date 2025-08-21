Das Theater Frischluft macht sich erneut auf in die Wiener Parkanlagen. Bei dem erfolgreichen Konzept „Beserlparktheater“ werden Parks in beinahe allen Wiener Bezirken bespielt.

Für viele Wiener sind die Parks der Stadt wie ein verlängertes Wohnzimmer – ein Ort zum Entspannen, Begegnen und Genießen. Genau hier setzt der Verein Frischluft – Verein zur Förderung für Theater als Basiskultur an: Ab September 2025 (2.9.-14.10.25) tourt das Theater Frischluft durch die Wiener Bezirke und spielt sein neues Stück „Traumland“ in den Beserlparks. Mit schillernden Kostümen, einer einfachen Bühne mitten auf der Parkwiese und einer großen Portion Humor holt die Frischluft das Theater aus dem geschlossenen Bühnenraum hinaus in die ganze Stadt. „Wir glauben an die Kraft des Theaters und daran, dass es Menschen verzaubern kann. Deshalb wollen wir es zu den Menschen bringen – dorthin, wo sie sind“, erzählen die Schauspielerinnen und Gründungsmitglieder Barbara Salcher und Ella Necker.

Der Inhalt des Stücks ist schnell erklärt:Königin Diana lebt nach einem streng getakteten Zeitplan, in dem selbst der Schlaf keinen Platz mehr findet. Auf der Flucht vor Verpflichtungen trifft sie die geheimnisvolle Schlafberaterin Dora Dream, die sie in eine fantastische Welt entführt: rosa Bäume, blitzblaues Gras und keinerlei Regeln – nur Möglichkeiten. Hier darf Diana endlich sie selbst sein, frei von Pflichten und Erwartungen. „Traumland“ ist eine poetische und humorvolle Reise über die Kraft der Träume und darüber, wie sie uns zeigen, wer wir wirklich sind.

Das Beserlparktheater ist gratis für alle Wiener. Es wird von den Bezirkskulturförderungen und der Grätzlmarie gefördert.

Alle Termine unter: theater-frischluft.at