Das Angebot „VHS Sommerlernstationen“ findet im Rahmen des „Wiener Sommerlernens 2025“ statt und unterstützt Kinder und Jugendliche noch bis 28. August bei Fragen zum Unterrichtsstoff. Die Kurse finden an 20 VHS-Standorten in 16 Wiener Bezirken statt.

Es gibt Sommerlernstationen für Schüler der Mittelschule oder AHS Unterstufe (Sekundarstufe 1) in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch sowie Deutsch Start für außerordentliche Schüler und Kinder, die neu Deutsch lernen. Für Volksschüler gibt es die Angebote Deutsch, Mathematik und Deutsch Start. Insgesamt stehen 6.440 Plätze bei den VHS Sommerlernstationen zur Verfügung (4.460 Plätze für Schüler der Mittelschule/AHS Unterstufe und rund 1.980 für Volksschüler).

Rund 270 Lernbetreuer unterstützen die Kinder in den VHS Sommerlernstationen. Alle jene für die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch verfügen über eine abgeschlossene oder begonnene Ausbildung zum Lehrer bzw. fundierte inhaltliche sowie pädagogische Kenntnisse. Lernbetreuer für Deutsch Start müssen eine abgeschlossene oder begonnene Ausbildung im DaF/DaZ-Bereich sowie pädagogische Kenntnisse vorweisen.

Zielgruppe der VHS Sommerlernstationen sind Schüler der Wiener Mittelschulen und AHS-Unterstufen (Sekundarstufe 1) und Schüler aus Wiener Volksschulen (Primarstufe), die sich auf das neue Schuljahr vorbereiten möchten.

Wienweit sind noch an vielen der 20 Standorte Plätze für Schüler der Mittelschule und AHS Unterstufe sowie vereinzelt Restplätze für Volksschüler frei.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind laufend unter www.vhs.at/lernhilfe/sommerangebote möglich.