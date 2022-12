WBB präsentiert: Selfmaid – Magazin fürs Selbermachen

Aufmerksame WBB-Leserinnen und Leser kennen sie schon: Ingrid Luttenberger präsentiert als Selfmaid spannende DIY & Upcycling-Ideen. Nun gibt es erstmalig das Selfmaid-Magazin – präsentiert vom WIENER BEZIRKSBLATT. Das neue Magazin fürs Selbermachen ist seit 12. Dezember in Trafiken erhältlich.

DIY

Das englische Do it yourself steht fürs Selbermachen, Upcycling ist eine Variante davon. Hier wird aus vorhandenen oder alten Gegenständen etwas Neues gemacht. Das Selfmaid-Magazin bietet viele spannende Upcycling-Anleitungen, Lifehacks und Design-Ideen. „Zu meinen liebsten Upcycling-Accessoires gehört das Portmonee Kaffee“, verrät Luttenberger. Für die Feiertage finden sich praktische Verpackungsideen, die ganz ohne Müll auskommen oder wie man die heurigen Glücksbringer für Silvester selbst formt.

Das Magazin ist um 5 Euro in der Trafik und am Kiosk erhältlich.

Mehr Informationen unter: www.selfmaid.at