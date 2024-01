Der Countdown läuft: Weinpräsentation des Kaffeesiederballs im Café Museum

PA_KSB2024_Ballwein_WienerBlond_23.01.2024

300 Jahre Weinbau und dabei stets am Puls der Zeit: Das

niederösterreichische Weingut Hagn zählt zu den Top-Betrieben des

Weinviertels. Jahr für Jahr beweisen das zahlreiche Auszeichnungen für die

Weine aber auch für das Weingut selbst. Zuletzt holte der Familienbetrieb

2023 zum bereits siebten Mal den Titel „Weingut des Jahres“. Laufend kommen neue Preise und Prämierungen hinzu – kürzlich erst eine Auszeichnung zum Salon- Wein, Listungen in namhaften Guides und großen heimischen Qualitätsbewertungspublikationen.

2006 übernahmen die beiden Cousins Leo jun. und Wolfgang jun. Hagn das Weingut und setzen dabei nicht nur das wertvolle Erbe ihrer Vorfahren fort – sondern auch auf Nachhaltigkeit und einen verantwortungsvollen Umgang mit wertvollen Ressourcen. Mut zur Veränderung beweisen die beiden Jungwinzer auch beim Erschaffen neuer Produkte – so zählt beispielsweise seit einigen Jahren auch ein eigener Gin zum Sortiment des Weinguts.

Aus dem Betriebsgelände im niederösterreichischen Mailberg wurde in den vergangenen Jahren eine einzigartige Erlebniswelt, in der der Genuss klar im Mittelpunkt steht. Die Weingalerie lädt dazu ein, die edlen Tropfen zu Verkosten – und die Lieblingsweine direkt Ab-Hof einzukaufen. Im Restaurant Weindomizil warten Küchenchef Ferenc Herczegh und sein Team mit saisonal wechselnden, lokalen Köstlichkeiten auf. Und wer davon nicht genug bekommt, der bleibt über Nacht. Oberhalb des Restaurants finden Genussfreudige in den erst kürzlich renovierten Doppelzimmern Erholung, Familien nächtigen in der geräumigen Kellerstöckl-Suite. Ergänzt wurde das Nächtigungsangebot 2023 durch das luxuriöse Kellerstöckl-Chalet, das auf zwei Ebenen mit Zirbensauna, freistehender Wanne und eigener Vinothek verwöhnt.