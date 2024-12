Weltcup-Feeling: Anmelden zur 1. Wiener Ski-Meisterschaft

Am 19. Jänner verwandelt sich die Weltcuppiste am Semmering zum Austragungsort der ersten Offenen Wiener Skimeisterschaften.

Die Piste ist perfekt präpariert, die Riesentorlauftore gesetzt, die Pokale und Preise stehen bereit. Am 19. Jänner begrüßt der Wiener Skiverband bis zu 250 Starter zur Teilnahme an der ersten Offenen Wiener Skimeisterschaft auf der Weltcuppiste am Semmering. Unabhängig von einer Mitgliedschaft in einem Skiverband, oder vorhandenen ÖSV Punkten oder dem Leistungsstand, dürfen alle interessierten Hobbyskifahrer und Profis im Alter von 7 bis 105 Jahren am Rennen um den Titel als erster Wiener Skimeister teilnehmen.

„Mit der Offenen Wiener Skimeisterschaft möchten wir unseren Nationalsport auch in der Bundeshauptstadt wieder populärer machen. Ob jung oder alt, Profi oder Amateur – bei uns hat jeder Starter die Chance, Geschichte zu schreiben und die erste Offene Wiener Skimeisterschaft auf einer echten Weltcuppiste zu gewinnen“, erklärt Roland König, Präsident des Wiener Skiverbands.

Anmeldung bis zum 15. Jänner möglich

Interessierte haben die Möglichkeit sich bis zum 15. Jänner auf der Website von Ski Austria Wien für eine Teilnahme an der ersten offenen Wiener Skimeisterschaft zu registrieren. In diesem Zuge ist auf eine limitierte Teilnehmerzahl von 250 Personen hinzuweisen. Daher ist eine umgehende Anmeldung über die Website von Ski Austria Wien empfohlen.

Ähnlich wie bei einem Weltcuprennen der großen Skistars, werden die Teilnehmer gegen 8 Uhr ihre Startnummern erhalten, ehe eine Pistenbesichtigung für 9 Uhr angesetzt ist und die ersten Starter um 9:30 Uhr den Riesentorlauf eröffnen.

Am Renntag wird es für alle Teilnehmer ermäßigte Liftkarten geben.

Offene Wiener Skimeisterschaften auf einen Blick

Datum: Sonntag, 19. Jänner 2025

Anmeldung: Über diesen Link

Teilnahmevoraussetzungen: Hobbyskifahrer im Alter von 7-105 Jahren

Anmeldeschluss: 15. Jänner 2024

Rennstart: 09:30 Uhr

Startgeld: U8-U16: € 18,00, Jugend und Master: € 28,00

Alle weiteren Infos gibt es hier