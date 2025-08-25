Am 13. September findet vor dem Wiener Rathaus die weltweit erste Straßenbahn-Weltmeisterschaft statt – und Wien ist natürlich mit dabei.

Das Wiener Linien-Duo Elisabeth Urbanitsch und Florijan Isaku bereitet sich intensiv in der Hauptwerkstätte Simmering auf den Wettkampf vor, bei dem 25 Teams aus aller Welt in acht Disziplinen gegeneinander antreten. In der Straßenbahn sind sie täglich allein unterwegs, bei der TRAM-WM müssen sie als Team zusammenarbeiten, wenn sie gemeinsam um den Weltmeistertitel fahren. Im Mittelpunkt des Trainings standen vier von insgesamt acht WM-Disziplinen. Darunter auch „Rückwärtsfahren“ und „Seitlicher Abstand“, zwei Bewerbe, bei denen nicht nur Erfahrung, sondern vor allem das Zusammenspiel zwischen den beiden Fahrer gefragt ist.

Florijan Isaku ist seit mehr als zehn Jahren Straßenbahnfahrer bei den Wiener Linien und bringt täglich unzählige Fahrgäste sicher und ruhig ans Ziel: „Rückwärtsfahren in dieser Form gehört nicht zu unserem Alltag. Dabei muss ich komplett ohne Sichtkontakt fahren und mich voll auf Elisabeth verlassen“, erklärt Isaku.

Elisabeth Urbanitsch ist 2019 als Quereinsteigerin zu den Wiener Linien gekommen und seit Beginn an eine Teamspielerin: „Wir sind nur so gut wie unser Zusammenspiel. Beim Rückwärtsfahren muss ich Florijan mit meinen Signalen genau rückmelden, wie weit er noch fahren darf. Und dann das Ganze umgekehrt – ich fahre, Florijan gibt die Signale. Aber wir kennen uns mittlerweile so gut, dass wir wissen, wie der andere denkt. Genau das macht uns stark.“

Wien im WM-Fieber

Bei der TRAM-WM am 13. September richten die Wiener Linien vor dem Rathaus die weltweit erste Straßenbahn-Weltmeisterschaft im Rahmen eines großen Öffi-Fests aus. 25 Teams von allen Kontinenten treten an, um ihr Können zu messen. Erwartet werden mehr als 50.000 Besucher am Rathausplatz sowie zahlreiche internationale Zuseher*innen im Livestream. Dazu gibt es eine große Leistungsschau der Wiener Linien, Gastro-Stände, Kinderprogramm und vieles mehr.

Alle Infos zur TRAM-WM gibt es unter https://tramwm.wienerlinien.at/