Hinkommen & informieren: Am 31. August verwandelt sich der Rudolf-Bednar-Park (2., Krakauer Straße 17) beim Tag des Wiener Wohnbaus in ein großes Beratungsareal – mit Info-Stationen, Mitmach-Programmen und Unterhaltung für die ganze Familie.

Wir blicken auf neue Quartiere wie das „Village im Dritten“ und „Sophie 7“, wo leistbarer Wohnraum, Grünflächen und Gemeinschaft auf moderne Infrastruktur treffen.

Dazu gibt’s Service pur: von der MieterHilfe (Betriebskosten-Check!) über die Wohnungsvergabe NEU bis zu strengeren Regeln gegen Kurzzeitvermietungen – kompakt erklärt und mit Kontakten, die weiterhelfen.

Und weil es nicht nur ums Bauen, sondern auch ums Grünerwerden geht, zeigen wir, wie WieNeu+ Innenhöfe klimafit macht – mit Hochbeeten statt Beton und Begrünungen, die das Mikroklima verbessern.

