Im Tiergarten Schönbrunn stehen mit dem „Pfandabär“ jetzt neue smarte Pfandautomaten für 2 Millionen Besucher zur Verfügung. Zusätzlich übernimmt das Unternehmen eine eine Patenschaft für die Großen Pandas.

Jährlich besuchen rund zwei Millionen Menschen den Tiergarten Schönbrunn. Der Besuch bei den unzähligen Tieren macht nicht nur Freude, sondern gerade bei diesen Temperaturen auch durstig. Mit der Einführung des Einwegpfands suchte die Tiergarten Schönbrunn Gastronomie nach einer praktikablen Rückgabemöglichkeit. „Mit den neuen Automaten von Pfandabär schaffen wir eine Lösung, die unseren Gästen und auch unserer Gastronomie zugutekommt“, betont Dr. Stephan Hering-Hagenbeck, Direktor des Tiergarten Schönbrunn und Geschäftsführer der Tiergarten Schönbrunn Gastronomie.

Pfand zurück im Handumdrehen

Vom Streichelzoo bis zum Eingang Hietzing: Die fünf smarten Automaten des Wiener Startups Pfandabär sind wetterfest, kompakt und während der Öffnungszeiten des Zoos stets einsatzbereit. Sie nehmen PET-Flaschen und Dosen zurück und bieten digitale Auszahlungsmöglichkeiten direkt an der Maschine – ob per Bon, Bankkarte oder App. Wer möchte, kann sein Pfand auch direkt für den Tiergarten und seine wichtigen Artenschutzprojekte spenden. „Unser Ziel war von Anfang an klar: Pfandrückgabe muss so einfach sein wie der Kauf. Genau das bringen wir jetzt in den Tiergarten Schönbrunn – Österreichs beliebtesten Familienausflugsort“, erklärt Raphael Thiele, CEO und Gründer von Pfandabär.

Auch beim Namen macht der neue Partner im Zoo seinem Ruf alle Ehre: „Pfandabär ohne Panda-Patenschaft? Kaum vorstellbar! Für uns ist das mehr als ein Wortspiel – es zeigt, dass Recycling und Artenschutz zwei Seiten derselben Medaille sind“, sagt Noah Matznetter, ebenfalls CEO und Gründer.