Wien im Sommer: Kulinarik, Kultur und Spaß für alle

Der Sommer ist die richtige Zeit für Unternehmungen. Die Wien Holding-Unternehmen bieten die ganze Saison hindurch spannende Angebote und Aktionen für die gesamte Familie. Die Palette reicht von Donauturm und Therme bis Theater oder Themenfahrten mit dem Schiff – es ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Im Donauturm zum Beispiel dreht sich diesen Sommer alles um regionale Zutaten. Fußballbegeisterte können im Donaubräu bei den Spielen mitfiebern. Die Therme Wien lädt regelmäßig zum Summer Vibes-Chill-out-Festival ein. DDSG Blue Danube bietet abwechslungsreiche Themenfahrten mit Live-Musik und Feuerwerk an. Die Vereinigten Bühnen Wien zeigen „Das Phantom der Oper“. Und das Otto Wagner Areal bietet ein abwechslungsreiches Programm für Sportbegeisterte.

Highlights im Donauturm und Donaubräu

Im Sommer dreht sich im Turm Restaurant alles um die regionalen Zutaten Wiener Paradeiser und Kirschen. Außerdem steht die Kombination aus Pfirsich und Marille im Mittelpunkt der kulinarischen Kreationen.

Im Donaubräu werden bis 14. Juli alle Spiele der Europameisterschaft live übertragen. Fußballbegeisterte können so in angenehmer Atmosphäre mit ihrer Lieblingsmannschaft mitfiebern und die sportlichen Ereignisse miterleben. Das Fußball-Package beinhaltet drei Stunden All-you-can-drink (Bier, Wein, Spritzer, alkoholfreie Getränke) und einen Snack aus dem EM-Menü.

Summer Vibes in der Therme

Zwischen 1. Juni und 31. August 2024 gilt der günstige Sommertarif. Das neue Summer Vibes-Chill-out-Festival der Therme Wien verbreitet jeden Donnerstag im Garten der Inspiration für alle Gäste sommerliche Stimmung mit chilligen DJ-Sounds (ab 16.00 Uhr), Live-Saxophon-Rhythmen (ab 18.00 Uhr, nur bei Schönwetter) und jeder Menge kulinarischen Highlights und köstlichen Cocktail-Kreationen. Es gibt ein Summer-Vibes-Festival-Band mit Extra-Vorteilen oder das Summer-Vibes-VIP-Festival-Tagesticket. Weiters erhältlich sind unter anderem das „Sommer-Genuss-Ticket“ mit einem eigenen, exklusiven Liegebereich und das „Sommer-Wohlfühl-Ticket“, ein Kombiticket aus Therme und Massage.

Themenfahrten auf der Donau

Wieder im Programm der DDSG Blue Danube ist das Themen-Special „Sunset Barbecue Cruise“, das immer an einem Mittwochabend stattfindet. Das Sonnendeck der MS Kaiserin Elisabeth lädt zum Aperitif vor eindrucksvoller Kulisse mit Panoramablick auf die Wiener Skyline. Den Sonnenuntergang begleiten mit unterhaltsamer Live-Musik die stimmgewaltigen Kreutzberger Sisters. Als krönenden Höhepunkt rundet ein Feuerwerk die abendliche Sommer-Cruise ab. Weitere Informationen und Tickets sind hier verfügbar.

Jeden Freitag und Sonntag lädt die MS Kaiserin Elisabeth zum kulinarischen Tagesausflug von Wien in die Weltkulturerbe-Region Wachau. Dort erwartet die Gäste die prächtige Natur und malerische Landschaft des Donautals, das mit historischen Wahrzeichen wie dem Stift Dürnstein und der Ruine aufwartet. Zwei Stunden Pause am Zielort bieten Zeit zum Spazieren und Erkunden. Weitere Informationen und Tickets gibt es hier.

Die MS Admiral Tegetthoff lädt den ganzen Sommer lang zu zahlreichen sommerlichen Themenfahrten, wie zum Beispiel „Johann Strauss & Walzer auf der blauen Donau“, „Wiener Brunch mit Hetz und Drahrerei“, „Schwedische Nacht mit ABBA Hits“, „70er, 80er, 90er Partycruise“ oder „Italienische Nacht“. Bei diesen Themenfahrten locken abwechslungsreiche Attraktionen kombiniert mit den dazu passenden Gaumenfreuden und der entsprechenden musikalischen Begleitung zu einem Abend auf sanften Donauwellen. Weitere Informationen zu den Tickets gibt es hier.

Im Sommer findet die Familienwoche am Twin City Liner vom 8. bis 14. Juli statt. In der Familienwoche können zwei Kinder bzw. Jugendliche bis 17 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos mitfahren. Jeden Dienstag erhalten außerdem Senioren (ab 60 Jahren), Studierende, Präsenzdiener und Zivildiener 50 Prozent Ermäßigung auf das Twin City Liner Ticket. Auch Lehrlinge mit dem „Lehrlings-Special“ und Menschen mit Behinderung (Ausweis erforderlich) fahren während der gesamten Saison zum halben Preis.

Vereinigte Bühnen Wien

Cameron Mackintoshs Neuproduktion von Andrew Lloyd Webbers „Das Phantom der Oper“ ist seit März im Raimund Theater zu erleben. Auch im Juli wird das weltberühmte Musical nahezu täglich aufgeführt. Gemeinsam mit der Österreichischen Autistenhilfe bieten die VBW zudem erstmals im deutschsprachigen Raum am 14. Juli eine sogenannte „relaxed performance“ des Musicals an.

Die Vereinigten Bühnen Wien sind auch wie jedes Jahr am Film-Festival auf dem Rathausplatz vertreten. Drei Opernproduktionen des Theaters an der Wien sowie die „We are Musical“-Gala von 2021 stehen auf dem Spielplans.

Sport am Otto Wagner Areal

Für Sportbegeisterte bietet das Otto Wagner Areal ein spannendes Programm im Sommer:

Seit 27. Juni: Bodywork Training, immer donnerstags, 18:00 bis 19:00 Uhr; kostenlos, keine Anmeldung erforderlich – insgesamt 10 Einheiten, bis 5. September (außer 15. August)

11., 15., 22. und 29. Juli: Morgen-Yoga mit klassischer Live-Musik, immer von 10:00 bis 11:00 Uhr, in Kooperation mit den Studierenden der „Wiener Meisterkurse“

9. August: SPORT.PLATZ Wien, 17:00 bis 19:30 Uhr; 3 Bewegungseinheiten: Tanzaerobic, Yoga und Power-Training sowie Kinderbewegungsstationen und Vereine aus dem Bezirk, kostenlos – keine Anmeldung erforderlich

Treffpunkt/Ort für alle Aktivitäten: Baumgartner Höhe, 1140 Wien: nach dem Haupteingang links, Wiese bei Pavillon 1