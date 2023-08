Wiener Comic-Börse feiert in Meidling großes Jubiläum!

Angeboten werden hunderttausende Artikel in jeder Preisklasse zum Kauf oder auch Tausch – von antiquarischen Raritäten bis hin zu aktuellen Neuerscheinungen (neu und gebraucht). Dutzende Händler und private Aussteller aus dem In- und Ausland bieten dabei ein riesiges und vielfältiges Warensortiment in drei Räumen an. Ob billiger Lesestoff oder seltenes Sammler-Comic, ob günstige DVD oder limitierte BluRay-Neuerscheinung – auf der Comic-Börse wird wohl jeder Fan fündig! www.comicfilm.at