Der Wiener Eistraum: Skaten im Herzen der Stadt

Eislauffreunde jeden Alters können noch bis zum 7. Jänner 2024 ihre Runden auf der 3.000 Quadratmeter großen Eisfläche des Eistraums drehen.

Die Wintersportveranstaltung, die seit 1996 auf dem Wiener Rathausplatz Tradition hat, begann einst in bescheidenen Dimensionen, vergleichbar mit der Größe eines Eishockeyfeldes. Doch im Laufe der Jahre hat sich der Wiener Eistraum zu einem beeindruckenden Event entwickelt, der Jahr für Jahr Tausende von Besuchern anzieht. Die kontinuierliche Weiterentwicklung brachte nicht nur eine Vergrößerung der Eisfläche, sondern auch eine stetige Optimierung des Veranstaltungsablaufs mit sich.

Kurze Umbauphase

Doch das Ende des winterlichen Vergnügens ist noch nicht in Sicht. Nach einer kurzen Umbauphase wird ab dem 19. Jänner 2024 erneut zum Eislaufen aufgerufen – dann startet der Wiener Eistraum in seine beeindruckende 29. Saison, die bis einschließlich 3. März dauern wird. Die Besucher erwartet eine großzügige Fläche von insgesamt 45 Tagen Eislaufvergnügen auf zwei Ebenen.

Minus 10% im Online-Shop

Neben dem Vorteilsclub-Montag können Besucher*innen täglich 10% auf ihre Eintrittskarten und sämtliche Services – vom Schlittschuhverleih bis zum Schleifen der Schuhe – sparen, wenn sie ihre Tickets über den Online-Shop auf www.wienereistraum.com kaufen.

Der Online-Shop spart nicht nur wertvolles Geld, sondern auch Zeit, denn die dort erstandenen Tickets können vom Handy direkt bei den Drehkreuzen zum Eis gescannt werden, wodurch die Wartezeit an der Kassa vor Ort vermieden werden kann.

Zahlreiche Ermäßigungen, Saisontickets und kostenloses Eislaufen für Schulen

Neben den Einzeltickets für Erwachsene, Kinder und Senior*innen, können Besitzer*innen eines Mobilpasses vergünstigt aufs Eis. Auch Familien oder Gruppen ab 10 Personen profitieren von zahlreichen Ermäßigungen.

Wer regelmäßig eislaufen möchte, darf sich erstmals seit 2020 wieder auf eine Saisonkarte freuen: Die Karte, die seit Beginn des Eistraums am Christkindlmarkt eingesetzt werden kann, ermöglicht den Besuch an insgesamt 103 Tagen.

Pro Jahr besuchen rund 45.000 Kinder und Jugendliche aus Wiens Schulen, Kindergärten und Hortgruppen im Schul- bzw. Gruppenverband den Wiener Eistraum gratis. Die Stadt Wien ermöglicht mit dieser Schulaktion an Schultagen jeweils in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr auch in der aktuellen Saison die kostenlose Möglichkeit zur sportlichen Betätigung unter freiem Himmel. Die Jugendlichen können im Schul- bzw. Gruppenverband dieses Angebot nutzen.

Sky Rink vergrößert

Seit 2019 können Besucher nicht nur „zu ebener Erde“, sondern auch „im ersten Stock“ ihre Runden drehen. Der damals eröffnete Sky Rink, der über eine 110-Meter lange Rampe zu erreichen ist, machte den Wiener Eistraum zum ersten Eislaufplatz der Welt auf zwei Ebenen.

Kostenlose Übungsflächen für Kinder und Anfänger

Für Eislaufanfänger jeden Alters gibt es in der nördlichen Parkhälfte eine zusätzliche Übungsfläche, die knapp 550 Quadratmeter umfasst und von allen Gästen kostenlos betreten werden kann. Sie hat werktags von 10 bis 16 Uhr und an Wochenenden ganztägig geöffnet.

Eisstockschießen auf neun Bahnen

Erstmals seit 2020 verwandelt sich die kostenlose Übungsfläche werktags ab 17 Uhr wieder in einen Ort fürs gemeinsame Eisstockschießen. Insgesamt acht Eisstockbahnen stehen nebeneinander zur Ausübung dieses traditionellen und vergnüglichen Gruppensports zur Verfügung.

Unweit entfernt wird im Rathauspark eine einzelne, neunte Bahn aufgebaut, die zusammen mit einem Chalet für private Feiern und Firmen Incentives gemietet werden kann. Alle Eisstockbahnen müssen vorab im Online-Shop auf www.wienereistraum.com gebucht werden.

Gastronomie auf höchstem Niveau

Wer bei all dem Schlittschuhlaufen hungrig wird, kann sich direkt vor Ort stärken und dabei kulinarische Vielfalt auf höchstem Niveau genießen. Eine große Hütte bietet im Warmen Platz für bis zu 170 Personen, die verschiedene Speisen der österreichischen und internationalen Küche sowie zahlreiche Snacks, Kuchen und Getränke à la carte bestellen können.

Unmittelbar neben den großen Eisflächen finden sich drei weitere Gastronomen, die allerlei deftige wie süße Speisen anbieten.