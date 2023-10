Wiener Linien nutzen Ferien für nötige Wartungsarbeiten

Die Wiener Linien nutzen die Herbstferien für wichtige Sanierungsarbeiten an den Linien U4, 10, 38 und 49. Auch die Echtzeitanzeige an Straßenbahn- und Bushaltestellen ist von Wartungsarbeiten betroffen.

Die Modernisierungen beginnen bereits am Wochenende vor den Herbstferien mit notwendigen Umbauarbeiten am Stellwerk der U2. Am Sonntag, dem 22. Oktober ist die U2 daher von 20:30 Uhr bis Betriebsschluss zwischen den Stationen Seestadt und Donaumarina in einem 15-Minuten-Intervall unterwegs, von Donaumarina bis Schottentor kann die U-Bahn an diesem Abend nicht fahren. Zwischen Donaumarina und Praterstern steht an diesem Abend alle 15 Minuten der Ersatzbus U2E zur Verfügung. Die Wiener Linien bitten die Fahrgäste zudem, großräumig über die Linien S80, U3 und U1 sowie die Straßenbahn- und Buslinien auszuweichen.

Gleismodernisierungen gehen weiter

Auf der Linie U4 steht im Bereich Landstraße ein Weichentausch an. Die U4 muss deshalb von Donnerstag, 26. Oktober, 00:30 Uhr bis inklusive Sonntag, 5. November, geteilt geführt werden und kann zwischen Karlsplatz und Schwedenplatz nicht fahren. In diesem Zeitraum fährt die U4 daher zwischen Hütteldorf und Karlsplatz sowie Schwedenplatz und Heiligenstadt. Fahrgäste werden gebeten, auf die Linien U1, U3 und 2 auszuweichen. Die Linie U1 ist in diesem Zeitraum in einem dichteren Intervall unterwegs.

U2: Kurzführung am Sonntagabend, 22. Oktober, ein Ersatzverkehr wird eingerichtet

U4: Linien teilung von 26. Oktober bis 5. November

Gleisbauarbeiten auf den Linien 10, 38 und 49

Wartungsarbeiten bei der Echtzeitanzeige

Wegen Gleisbauarbeiten im Bereich Hummelgasse kann die Straßenbahn-Linie 10 von Donnerstag, dem 26. Oktober, bis einschließlich Donnerstag, dem 2. November, nicht zwischen Unter St. Veit und Hietzing fahren. Die Wiener Linien bitten die Fahrgäste auf die Linien U4, 60, 54A und 54B auszuweichen.

Die Linie 38 muss von 26. Oktober bis inkl. 2. November aufgrund von Gleisarbeiten im Bereich Grinzing eingestellt werden. Zwischen Grinzing und Nußdorfer Straße fährt der Ersatzbus 38E, die Linie 37 wird verstärkt unterwegs sein. An der Haltestelle Glatzgasse ist der Umstieg von der Linie 37 auf den Ersatzbus 38E unkompliziert möglich.

Auch auf der Linie 49 sind Gleisarbeiten im Bereich Breite Gasse/Burggasse nötig. Die Linie 49 kann daher von Freitag, 27. Oktober, bis inkl. Dienstag, 31. Oktober, nur zwischen Urban-Loritz-Platz und Hütteldorf, Bujattigasse fahren. Als Alternativen stehen die Linie 48A und die U3 zur Verfügung.

Informationen zu Ausweichrouten gibt es in der WienMobil App und auf dem Routenplaner unter www.wienerlinien.at.

Am 25. und 26. Oktober sind zudem Wartungsarbeiten an den Servern der Echtzeitanzeigen geplant. Am Mittwoch, dem 25. Oktober, stehen den Fahrgästen daher ab 18:00 Uhr keine Echtzeitdaten an den Haltestellen von Straßenbahn, Bus und Nachtbus zur Verfügung. Der Abfahrtsmonitor der WienMobil App ist davon ebenfalls betroffen. Die Wiener Linien bitten ihre Fahrgäste, die Fahrpläne laut Aushang zu berücksichtigen. Im Laufe des 26. Oktober werden die Echtzeit-Monitore wieder schrittweise in Betrieb genommen.

Die Wartungsarbeiten haben keine Auswirkungen auf den Fahrbetrieb. Die Echtzeitdaten der U-Bahn sind von diesem Wartungsfenster nicht betroffen. Die Echtzeit für die U-Bahn wird wie gewohnt sowohl in der App als auch auf den Anzeigern der Bahnsteige angezeigt.