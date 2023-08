Wiener Neustadt: „Aqua Nova“ verlängert den Sommer

Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz: „Nach dem verregneten Frühjahr geben wir unseren Gästen bei Schönwetter noch ein Monat Freibad-Zeit – kostenloser Eintritt für Saisonkarten-Besitzer des Akademiebads!“

Die Wiener Neustädter „Aqua Nova“ verlängert die Freibad-Saison! Bis Ende September wird der Freibereich des Familienbades im Falle von Schönwetter flexibel geöffnet. Ein „Zuckerl“ gibt es diesbezüglich auch für die Saisonkarten-Besitzer des Akademiebades. Sie dürfen ab Ende der Saison am 3. September mit ihrer Saisonkarte das Bad in der „Aqua Nova“ kostenlos nutzen.

„Nach dem in diesem Jahr etwas verregneten Frühling wollten wir unseren Gästen bei Schönwetter die Freibad-Saison verlängern. Aufgrund der Situation mit dem kombinierten Hallen- und Freibad können wir das bei der Aqua Nova sehr flexibel gestalten und unkompliziert umsetzen. Wir hoffen, auf viele Spätsommertage im September und freuen uns, wenn die Familien unseren Freibereich weiterhin so zahlreich nutzen wie bislang“, so Bürgermeister-Stellvertreter Stadtrat Michael Schnedlitz.

Details zum Saisonabschluss

Die Akademiebad-Saison endet am Sonntag, dem 3. September.

Der Freibereich der „Aqua Nova“ bleibt bis Ende September flexibel bei Schönwetter geöffnet.

Das Sportbecken im Freibereich bleibt – so wie in den letzten Jahren – sogar bis Ende Oktober geöffnet.

Alle Saisonkarten-Besitzer des Akademiebads können das Bad in der „Aqua Nova“ (egal, ob bei Schön- oder Schlechtwetter) von 4. bis 30. September gratis nutzen.