Wiener Neustadt: Electro-Sound vom Balkon des Alten Rathauses

Zum ersten Mal findet am Freitag, dem 15. Dezember, ab 17 Uhr der Electro Advent am Wiener Neustädter Hauptplatz statt.

Die stille Zeit wird in Wiener Neustadt ganz schön laut. Vom Bürgermeisterbalkon des Alten Rathauses werden DJs für die passende Musik sorgen und den Hauptplatz einzigartig in Szene setzen – der Eintritt ist frei! Auf die Beine gestellt wird das Event von „Spätschicht Techno„, unterstützt durch Wiener Neustädter Unternehmen wie die „Vino-Neustadt“, „Zweiraum“, „Mephisto“, „Novecento“ oder die Sparkasse Wiener Neustadt.

„Der Electro Advent ist für Wiener Neustadt ganz etwas Neues. Besonders freut es mich, dass nicht ein einzelnes Lokal dafür ausgesucht wurde, sondern der Hauptplatz in seinem weihnachtlichen Ambiente. Gerne stelle ich dafür den Bürgermeisterbalkon des Alten Rathauses zur Verfügung, um ein einzigartiges Erlebnis daraus zu machen. Danke an alle Beteiligten für die Organisation! Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern viel Spaß beim Feiern und einen schönen Abend“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger.