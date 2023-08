Wiener Neustadt: Im September wird die Stadt ganz schön bunt

Von 7. bis 9. September ist Spiel, Spaß und Unterhaltung beim „Bunte Stadtfest“ in der Innenstadt garantiert. Mit Live-Musik von Marianne Mendt, Larissa Höfler, Mini & Claus, den Sumpfkröten am Hauptplatz sowie von King & Potter im Bürgermeistergarten.

Seit bereits acht Jahren ist das Bunte Stadtfest aus dem städtischen Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Am zweiten Wochenende im September erwartet die Besucher wieder ein fulminantes Programm mit Klassik-Open Air, Musik-Größen, Kinder- und Abendprogramm, besonderen Angeboten der Innenstadt-Kaufleute sowie einem Open Air-Konzert im Bürgermeistergarten, organisiert von der Jugend-Location MÄX, – und all das bei freiem Eintritt!

„Unser Buntes Stadtfest hat sich als Erfolgskonzept erwiesen, das in unserem städtischen Veranstaltungskalender zu einem Fixpunkt wurde. So zeigt es eindrucksvoll die enorme Bandbreite an urbaner Vielfalt, die sich uns im Herzen unserer Stadt bietet. Gemeinsam mit unseren Innenstadt-Kaufleuten setzen wir auch heuer wichtige Impulse.“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Das Programm

Den Auftakt bildet traditionell das „Konzert für Wiener Neustadt“ am Donnerstag, dem 7. September, um 19.30 Uhr. Unter dem Titel „Sense or Nonsense – Musik in der Neuen Welt“ stehen heitere Werke von amerikanischen Komponisten sowie Kompositionen mit einem Bezug zu Amerika. Unter anderem wird der „Nonsense Song“ aus dem Film „Modern Times“ des Universalgenies Charlie Chaplin dargeboten. Weiters wird Besinnliches und Klassisches, ein Satz aus Dvořáks Sinfonie „Aus der neuen Welt“, aber auch Musik, die in Amerika enormen Erfolg hatte, wie der Strauss Walzer „An der schönen blauen Donau“, zu hören sein.

Untertags erwarten die Besucherinnen und Besucher am 8. und 9. September wieder zahlreiche Attraktionen, kulinarische Köstlichkeiten und geselliges Beisammensein mit musikalischer Begleitung. An beiden Tagen spielen herausragende Straßenmusikerinnen und -musiker in den Fußgängerzonen – Kinderschminken oder eine Fahrt mit dem Karussell gibt’s am BORG-Platz, eine eigene Kinderbühne „Stage4kids“ in der Wiener Straße beim HYPO-Brunnen mit Konzerten, Tanzaufführungen, Yoga für Kinder und Franz Löchinger mit seinem sprechenden Schlagzeug. Dazu fährt ein Bummelzug durch die Innenstadt und die Kinder haben am Samstag die Möglichkeit, die Walking Acts aus Paw Patrol, Skye und Chase, zu treffen. Bei den Kaufleuten der Innenstadt gibt es anlässlich des Bunten Festes spezielle Angebote und Aktionen.

In der Fußgängerzone Neunkirchner Straße präsentieren sich die Regionen nach dem Motto „Stadt und Land mitanand“. Musikalische Umrahmung gibt es am Freitag von 14 bis 15.30 Uhr von der Bad Fischauer Band Artett. Von 16 bis 17.30 Uhr spielt die fünfköpfige Jazzformation Viscaia Jazz. Am Johannes-von-Nepomuk-Platz spielen am Samstag die Big Band Swingin’Sirs and Sisters und Mo Gruja & friends auf. Am Hauptplatz stehen am Freitag um 14 Uhr Athleten und deren Erfolge im Vordergrund. Bei der Sportlerehrung werden diejenigen Personen mit einem Preis geehrt, die 2022 einen Staats- oder Landesmeistertitel gewonnen haben und von den Vereinen bekanntgegeben wurden. Ebenso am Hauptplatz präsentieren sich am Freitag und Samstag Neustädter Betriebe wie z.B. das Landesklinikum oder Diamond Aircraft.

Marianne Mendt on stage

Ein musikalisches Highlight gibt’s zum einen am Freitagabend auf dem Hauptplatz mit der Allround-Künstlerin Marianne Mendt und Quartett. Seit über fünf Jahrzehnten steht die Sängerin, Musikerin und Schauspielerin auf der Bühne. Als Vorprogramm um 19.30 Uhr unterhalten Nachwuchsmusikerin LARISSA & Band das Publikum. Zuvor findet um 19 Uhr noch die Prämierung der Wiener Neustädter „Fashion Queen“ statt. Im Bürgermeistergarten, organisiert von der Jugendlocation MÄX, geben King & Potter um 18.30 Uhr ihre Songs zum Besten, Support-Act ist Sängerin KTEE.

„Ab ins Dirndl und die Lederhosen“ heißt’s dann am Samstag. Ab 11 Uhr startet der Frühschoppen mit der Stadtmusikkapelle Wiener Neustadt. Es folgen die Eisenbahnermusik Flugrad, der Musikverein Bad Schönau, die Ortsmusikkapelle Muthmannsdorf und die Marktmusikkapelle Bad Fischau-Brunn. Am Abend geigen um 19.30 Uhr Mini & Claus auf, um 21 Uhr sorgen die Sumpfkröten für Stimmung.

Nicht zu vergessen: Ebenso am Samstag findet von 10 bis 18 Uhr der 8. Blaulicht-Tag auf dem Festplatz der Theresianischen Militärakademie statt.

Alle Infos unter: www.buntesfest-wn.at