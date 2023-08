Wiener Neustadt sucht jetzt die „Fashion Queen“

Wiener Neustadt sucht auch heuer wieder die „Fashion Queen“ 2023. Anmeldungen dafür sind ab jetzt und noch bis 25. August möglich. Die Prämierung erfolgt beim „Bunten Stadtfest“ im September.

Am 8. und 9. September findet in der Wiener Neustädter Innenstadt wieder das „Bunte Stadtfest“ statt. Eine 2017 auf Initiative von Stadträtin Erika Buchinger sowie Alexandra Potzmann (WN Kul.Tour.Marketing GmbH) erfolgreich ins Leben gerufene Aktion, wird ebenfalls wieder stattfinden: Wiener Neustadt sucht die „Fashion Queen“!

Stadträtin Erika Buchinger zur Aktion: „Die Fashion Queen ist nicht nur eine unterhaltsame Geschichte und ein aufregender Nachmittag für die Teilnehmerinnen, sondern vor allem auch eine Unterstützung unserer Innenstadt-Unternehmen, die dadurch ganz besonders in den Fokus gerückt werden und auch neue Kundinnen gewinnen können. Ich freue mich auf die diesjährige Auflage!“

500 Euro und 4 Stunden

Die Teilnehmerinnen bekommen ein Budget von 500,- Euro zur Verfügung gestellt und haben vier Stunden Zeit, um das perfekte Outfit zu einem vorgegebenen Motto zu finden. Geshoppt wird am Freitag, dem 8. September, von 14 bis 18 Uhr. Die Siegerin wird im Rahmen des „Bunten Fests“ am selben Abend auf der Bühne am Hauptplatz gekürt und erhält als Gewinn 300,- Euro in Form von Wiener Neustadt-Gutscheinen. Geshoppt werden darf ausschließlich in der Innenstadt.

Wer teilnehmen und Wiener Neustädter „Fashion Queen“ werden möchte, kann sich bis 25. August schriftlich mit Foto unter Angabe von Name, Alter, Anschrift und Telefonnummer unter stadtmarketing@wiener-neustadt.at bewerben – die Unterlagen können auch beim „Infopoint Altes Rathaus“ abgegeben werden. Das Mindestalter für eine Teilnahme ist 18 Jahre – aus allen Bewerberinnen werden per Los vier Teilnehmerinnen gezogen und telefonisch verständigt. Alle weiteren Infos erhalten Sie unter 02622 / 373 – 311.