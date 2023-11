Wiener Stadthalle: Die Highlights im November

Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier, Stargeiger André Rieu, die weltgrößte „Star Wars“-Fanausstellung, Andrea Bocelli, der beliebteste Tenor der Welt und die deutsche Social Media-Sensation Shirin David – all das können Zuseher im November in der Wiener Stadthalle erleben.

Der November hat es in sich! Schon am 4. macht Andreas Gabalier auf seiner Tour Halt in der Stadthalle. Die Woche darauf beehrt Klassikstar André Rieu Wien mit zwei Konzerten. Ab 16. November können Star Wars Liebhaber die internationale Ausstellung „The Fans Strike Back“ besuchen. Startenor Andrea Bocelli steh ebenfalls noch auf dem Veranstaltungsplan, genauso wie die deutsche Rapperin Shirin David.

Andreas Gabalier: Lederhosen-Wahnsinn

Natürlich beherrschen wieder Dirndl und Lederhosen das Bild auf Andreas Gabaliers aktueller Tour. Es wird gesungen, getanzt, gefeiert und bisweilen auch ganz still gelauscht, denn das kann der Musiker aus der Steiermark: Seine Fans begeistern und mitreißen, so am 4. November in der Stadthalle.

André Rieu: Walzerkönig und Weltstar

Mit seiner Liebe zum Walzer begeistert André Rieu, der erfolgreichste Klassikkünstler der Welt, seit Jahrzehnten Millionen Menschen rund um den Globus. Am 9. und 10. November wird er im Rahmen seiner Welttournee erneut für zwei Konzerte in der Stadthalle zu sehen sein. André Rieus romantisch-fröhliche Konzertprogramme stehen für pure Emotionen und Weltklasse-Entertainment.

Star Wars Ausstellung: The Fans Strike Back

Von 16. November 2023 bis 11. Februar 2024 tauchen Star Wars Fans in der Stadthalle in galaktische Sphären: „The Fans Strike Back“, die internationale, von Fans kreierte Ausstellung lädt Besucher nun auch in Wien auf eine Entdeckungsreise mit einzigartigen, privaten Sammelobjekten und bietet auf 1.300 Quadratmetern verschiedene Highlights, unter anderem auch ein Virtual-Reality-Erlebnis. Damit entführt die Ausstellung in das Universum der erfolgreichsten Saga der Welt.

Andrea Bocelli: Italienische Ikone

Andrea Bocelli besitzt die Gabe, Klassik und populäre Musik in einem einzigartigen und unverwechselbaren Stil zu verbinden. Bei seinem Konzert in der Stadthalle am 17. November wird der Startenor zusammen mit den Solistinnen Cristina Pasaroiu, Nicole Simpson Aka Red, Anastasya Petryshak, Angelica Gismondo und dem Solisten Francesco Costa ein unvergessliches Konzerthighlight setzen. Der renommierte Bachchor Stuttgart bildet das begleitende Ensemble bei diesen wohl einmaligen Konzerten.

Shirin David: Weibliche Rap-Sensation

Als 2019 Shirin Davids musikalisches Debüt unter dem Titel „Supersize“ angekündigt wurde, war das Aufsehen groß. Die Singleauskopplung „Gib ihm“ erreichte Platz eins der deutschen Charts, kurz danach ebenso das Debütalbum – keiner deutschen Rapperin zuvor war dies jemals gelungen. Innerhalb kürzester Zeit hat sich Shirin David als Ikone des zeitgenössischen female Raps etabliert. Am 19. November kommt sie mit ihrem aktuellen Album „Bitches brauchen Rap“ und der neuen Single „Lächel doch mal“ in die Halle D der Wiener Stadthalle.

Alle Events in der Stadthalle hier im Überblick.