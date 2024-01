Wienerwald: Region blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Mit rund 1,3 Mio. Nächtigungen, die in der Region Wienerwald alleine von Jänner bis Oktober verzeichnet wurden, schreibt der Tourismus im Vergleich zum Vorjahr ein sattes Plus von über 15 %.

Grund zur Freude gibt es für die Tourismus-Region Wienerwald. Man konnte das Ergebnis des Vorjahrs deutlich übertreffen. Dieses Plus ist nicht nur auf zweistellige Steigerungen bei den Ankünften und Nächtigungen aus Österreich und Deutschland zurückzuführen, sondern auch auf teilweise sprunghafte Zuwächse aus den anderen Ländern. Die Verantwortlichen der Wienerwald Tourismus GmbH mit Generalversammlungs-Vorsitzendem Bgm. Stefan Szirucsek, Irene Moser und Bgm. Christoph Kainz als Mitglieder des Aufsichtsrats sowie Geschäftsführer Michael Wollinger sind zufrieden: “ „Wir sind auf einem sehr guten Weg“.”

Die Reise- und letztlich auch Nächtigungsmotive sind weit gefasst – “ „Die hohe Qualität des Angebots ist aber das, was die Region und ihre Betriebe eint, ganz gleich, ob es um die Gastronomie und Hotellerie oder um Kunst, Kultur, Freizeit, Sport und Unterhaltung geht“”, sind sich die Verantwortlichen einig. Schließlich zeigen auch die Zahlen im Ausflugstourismus im Wienerwald wieder ein erfreuliches Ergebnis.

Liebe geht auch durch den Magen

Wein und Kulinarik sind ebenso Hauptmotive wie auch Kunst und Kultur Veranstaltungen und Weinevents, wie die Genussmeile, die 2023 wieder an beiden Wochenenden für gut gelaunte Bewegung in der Region sorgte. Mit dem DAC-Thermenregion ist nun ab 2024 bereits das nächste Kulinarik Highlight garantiert – man darf also bereits gespannt sein.

Natürlich tragen auch Kulturhighlights von hochkarätigen Theaterangeboten bis zu Ausstellungen und Events, wie dem Festival La Gacilly Baden-Photo, zum Gesamtergebnis bei. “„Reisemotive sind aber ebenso die Natur und die wunderschöne Landschaft, die zu ausgedehnten Wanderungen sowie zu vielen Sport- und Freizeitaktivitäten einladen. Auch der Rad-Urlaub ist damit weiter stärker im Kommen, lässt sich die Region doch über zahlreiche Radtouren am besten erkunden. „Nicht zu vergessen der wachsende Kongress- und Eventtourismus“,” unterstreicht GF Michael Wollinger das Nächtigungsplus.