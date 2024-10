Sportlich durch den Nationalfeiertag mit “Wienläuft”

Am 26. Oktober zieht es viele Menschen nach draußen – und was gäbe es Besseres, als diesen Tag sportlich zu feiern? Unter dem Motto “Nicht am Sofa liegen – Wienläuft!” lädt der Wiener Arbeiter Turn- und Sportverein (WAT) alle Laufbegeisterten zu einem besonderen Event auf die Prater Hauptallee ein.

Laufspaß für Jung und Alt

Egal ob Jung oder Alt, bei Wienläuft ist für jeden etwas dabei. Der Kinderlauf bietet den Kleinsten die Möglichkeit, sich zu beweisen, während der knackige Hobbylauf über 3.000 Meter ideal für Anfänger oder schnelle Läuferinnen ist. Wer es etwas länger mag, kann sich beim 6-Kilometer-Hauptlauf austoben.

Action pur: Urbanatventure-Sprintchallenge

Für alle, die es noch abenteuerlicher mögen, gibt es die Urbanatventure-Sprintchallenge. Hier steht nicht nur die Schnelligkeit, sondern auch Geschicklichkeit im Vordergrund – perfekt für alle, die eine besondere Herausforderung suchen.

Laufen und gewinnen

Neben dem Spaß am Sport gibt es natürlich auch Preise zu gewinnen. Egal, ob im Kinderlauf oder bei den längeren Distanzen – der Einsatz wird belohnt!

Hier geht’s zur Anmeldung!