WienTicket: Osteraktion war ein voller Erfolg

Ostern war für die Ticketplattform Wien Ticket ein wahrer Umsatz-Booster. Im Rahmen der Osteraktion konnte das Unternehmen der Wien Holding heuer 27 Prozent mehr Tickets im vorpandemischen Vergleichszeitraum (Ostern 2019) verkaufen.

Im Aktionszeitraum – 24. März bis 10. April – warteten auf Kundinnen und Kunden bis zu 40 Prozent Ermäßigung. Vom Pop-Konzert über Kabarett bis hin zu Museums- oder Musicalbesuchen war für jeden Geschmack etwas dabei.

Erneute Auszeichnung

Nicht nur wurden über 17.000 mehr Tickets im Vergleich zu 2019 verkauft, sondern auch ein Umsatzplus von 40 Prozent konnte generiert werden. Die drei Topseller waren das Disney-Musical „Der Glöckner von Notre Dame“ und das Musical „Rebecca“, eine Eigenproduktion der Vereinigten Bühnen Wien, sowie die Ausstellung „The Mystery of Banksy“ in der Wiener Stadthalle. „Dass zwei von drei Publikumslieblinge direkt von Wien Holding-Unternehmen kommen, freut mich besonders. Das zeigt, dass die Menschen gerne wieder Veranstaltungen und Ausstellungen besuchen und wir mit unserem Angebot den Publikumsgeschmack zielgenau treffen“, so Wien Holding-Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer.

Das Unternehmen darf sich auch über eine besondere Auszeichnung freuen: Die ÖGVS (Gesellschaft für Verbraucherstudien) hat in den Jahren 2020 und 2021 die Wien Ticket als Full-Service-Ticketdienstleister zum Kunden- und Branchen-Champion 2020 und 2021 gekürt. „Wer bei Wien Ticket kauft, kauft die besten Tickets. Denn bereits zum zweiten Mal in Folge wurde Wien Ticket als bestes Ticketing-Unternehmen in Österreich ausgezeichnet. Natürlich wollen wir uns auch bei unseren treuen Kundinnen und Kunden bedanken und freuen uns daher umso mehr, dass unsere Aktionen gut ankommen“, so Wien Ticket-Geschäftsführer Thomas Waldner.

Mehr Informationen: www.wien-ticket.at