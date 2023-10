Winterreifen: Die Zeit zum Umstecken rückt näher

Stets zu beachten sind die Profiltiefe und das Alter der Gummis. Bald ist es wieder Pficht, bei winterlichen Temperaturen die Winterreifen zu verwenden.

Die Wochen vergehen wie im Flug. Bald ist es wieder so weit: Bis zum 1. November sollten die Winterreifen montiert werden – denn sicher ist ­sicher! Die Autofahrerklubs ÖAMTC und ARBÖ haben jedes Jahr gute Tipps und Reifen-Tests parat. Die meisten Modelle ­unterscheiden sich nur in kleinen Details.

Frage des Preises

Wichtiger ist für den Konsumenten in der Regel der Preis – und da haben Reifenfachgeschäfte oder Werkstätten die Möglichkeit, ein leistbares Paket zusammenzustellen. Für jedes Geldbörserl sollten heutzutage gute, ­robuste Winter­reifen ­leistbar sein. Manche stellen sich auch die Frage, ob ihre alten Winterreifen noch okay sind. Hier ist es am einfachsten, bei der nächsten Tankstelle die Profiltiefe zu kontrollieren: Mehr als vier Millimeter sind nötig. Und als Faustregel gilt: Älter als sechs Jahre sollten die Reifen nicht sein. Falls ein Umstecken nötig ist, sollte man bedenken, dass in den Oktober-Wochen nur mehr wenige Termine frei sind.